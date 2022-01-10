Новым владельцем генерирующей компании ТГК-14 стала неизвестная на энергорынке Дальневосточная управляющая компания, принадлежащая бывшему вице-губернатору Приморского края и опытному энергетику Виктору Мяснику.
"Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки", — заявил он РИА Новости.
Решение журналиста Виктора Шендеровича (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) уехать из России — это попытка скрыться от рассмотрения в суде претензий его оппонентов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о прекращении миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и сроки вывода миротворцев являются прерогативой столицы Казахстана.