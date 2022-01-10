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Акции ТГК-14 могли купить структуры группы «Синара»

Сбытовая компания «Энергопромсбыт», подконтрольная ОАО РЖД, а также две структуры НПФ «Благосостояние» избавились от своих акций в ПАО ТГК-14, объявила 10 января генерирующая компания.
Коммерсантъ
Новым владельцем генерирующей компании ТГК-14 стала неизвестная на энергорынке Дальневосточная управляющая компания, принадлежащая бывшему вице-губернатору Приморского края и опытному энергетику Виктору Мяснику.
Коммерсантъ
Из числа акционеров ТГК-14 также вышли УК «РВМ Капитал» (владела 24,98% акций) и УК «Тринфико» (23,01%).
Ведомости
Последние два года ОАО РЖД надеялась найти покупателя через аукцион, выставляя свой пакет на торги с минимальной ценой 1–2 млрд руб.
Коммерсантъ

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Генерирующая компания ТГК-14 перешла к новому собственнику
EastRussia02:37
Акции ТГК-14 могли купить структуры группы «Синара»
Коммерсантъ16:59
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