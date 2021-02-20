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РБК
РБК

Акции ТГК-2 потеряли более 5% после задержания гендиректора компании

К 15:25 мск обыкновенные акции компании теряли 5,72% к предыдущему закрытию торгов. Обвал произошел на фоне новостей о задержании гендиректора ТГК-2 Надежды Пинигиной. Об этом сообщили источники «Интерфакса» и «РИА Новости».В источнике
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С чего всё началось

В Москве задержали гендиректора ТГК-2 Надежду Пинигину

В Москве задержана гендиректор ПАО "Территориальная генерирующая компания №2" (ТГК-2) Надежда Пинигина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс03:06
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Гендиректора ТГК-2 обвинили в монополизации рынка

Коммерсантъ08:52

Акции ТГК-2 потеряли более 5% после задержания гендиректора компании

РБК07:41

В Москве задержали гендиректора ТГК-2 Надежду Пинигину

Интерфакс03:06

Задержана глава одной из крупнейших в Центральной России энергокомпаний

Вести.Ru03:44

Задержаны руководители компаний, обслуживающие население Поморья энергией

Московский Комсомолец04:33

В Москве задержали гендиректора ТГК-2

Дождь03:14

В Москве задержали главу ТГК-2

Lenta.ru03:52

В Москве задержали генерального директора ТГК-2 Надежду Пинигину

РК-Ньюс04:58
Интересное

Михаил Ефремов этапирован из московского СИЗО в Белгородскую колонию

Осужденный по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов этапирован из столичного СИЗО-5 в исправительную колонию в Белгородской области после проведения с ним следственных действий, сообщил журналистам в субботу ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
Интерфакс06:52

В Ереване сторонники оппозиции вышли на митинг с требованием отставки Пашиняна

Несколько тысяч сторонников оппозиции, несмотря на снегопад, собрались на площади Свободы в центре Еревана с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает 20 февраля корреспондент «Известий».
Известия07:11