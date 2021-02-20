Акции ТГК-2 потеряли более 5% после задержания гендиректора компании
К 15:25 мск обыкновенные акции компании теряли 5,72% к предыдущему закрытию торгов. Обвал произошел на фоне новостей о задержании гендиректора ТГК-2 Надежды Пинигиной. Об этом сообщили источники «Интерфакса» и «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
В Москве задержали гендиректора ТГК-2 Надежду Пинигину
В Москве задержана гендиректор ПАО "Территориальная генерирующая компания №2" (ТГК-2) Надежда Пинигина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс03:06
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