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РБК

Акции ТГК-2 потеряли более 5% после задержания гендиректора компании

К 15:25 мск обыкновенные акции компании теряли 5,72% к предыдущему закрытию торгов. Обвал произошел на фоне новостей о задержании гендиректора ТГК-2 Надежды Пинигиной. Об этом сообщили источники «Интерфакса» и «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось

В Москве задержали гендиректора ТГК-2 Надежду Пинигину

В Москве задержана гендиректор ПАО "Территориальная генерирующая компания №2" (ТГК-2) Надежда Пинигина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфаксвчера в 03:06
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Что произошло за день: суббота, 20 февраля

Интерфаксвчера в 12:30

Вести. Дежурная часть. Гендиректора ТКГ-2 заподозрили в захвате энергорынка Архангельской области

Вести.Ruвчера в 11:25

Задержаны руководители компаний, обслуживающие население Поморья энергией

Московский Комсомолецвчера в 04:33

Акции ТГК-2 потеряли более 5% после задержания гендиректора компании

РБКвчера в 07:41

В Москве задержали главу ТГК-2

Lenta.ruвчера в 03:52

Гендиректора ТГК-2 обвинили в монополизации рынка

Коммерсантъвчера в 08:52

В Москве задержали гендиректора ТГК-2

Дождьвчера в 03:14

В Москве задержали генерального директора ТГК-2 Надежду Пинигину

РК-Ньюсвчера в 04:58
Интересное

Семья ветерана Артеменко не удовлетворена решением суда над Навальным

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Московский Комсомолец19:49

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Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента обновленную редакцию законопроекта, направленного на совершенствование работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций.
ТАССвчера в 10:01