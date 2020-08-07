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ТАСС
ТАСС

Акции Tencent, владеющего приложением WeChat, упали на 6,75%

На 6,75% - до 518 гонконгских долларов за бумагу - подешевели акции китайского интернет-гиганта Tencent.В источнике
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Аргументы и Факты

Акции владельца приложения WeChat упали на бирже Гонконга на 6,75%

Аргументы и Факты01:50
Коммерсантъ

Китайские хайтек-гиганты подешевели на $100 млрд из-за указа Трампа

Коммерсантъ05:15
Экономика сегодня

Индекс Hang Seng упал на 566 пунктов на торгах Гонконгской фондовой биржи

Экономика сегодня01:51
Эхо Москвы

Капитализация ведущих китайских технологических компаний сократилась на 100 миллиардов долларов из-за указа Трампа

Эхо Москвы08:33
ИА Красная Весна

После санкций Трампа акции китайского гиганта Tencent упали почти на 7%

ИА Красная Весна01:28
ТАСС

Акции Tencent, владеющего приложением WeChat, упали на 6,75%

ТАСС00:51
ПРАЙМ

В Азии разворачивается собственное мощное технологическое ралли

ПРАЙМвчера в 09:11

Съемки финального сезона «Сверхъестественного» начнутся в августе

Как сообщает ресурс «CreativeBC», сегодня 7 августа, в пятницу, все участники съемочной группы и актеры сериала « Сверхъестественное» готовы вернуться на площадку, чтобы наконец окончить историю об охотниках «на невиданное».
Съемки финального сезона «Сверхъестественного» начнутся в августе
ГЛАС.RU09:04
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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Росприроднадзор заявил о новом разливе нефтяной смеси в Норильске

При устранении последствий аварии на ТЭЦ-3 (принадлежит «дочке» «Норникеля» НТЭК) в Норильске произошел новый разлив нефтяной смеси, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.
РБК08:18
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