Как сообщает ресурс «CreativeBC», сегодня 7 августа, в пятницу, все участники съемочной группы и актеры сериала « Сверхъестественное» готовы вернуться на площадку, чтобы наконец окончить историю об охотниках «на невиданное».
В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Компания Apple официально подтвердила, что не допустит в свой магазин приложений App Store сервисы облачного гейминга от Microsoft, Google и Nvidia, поскольку они нарушают политику компании, передает портал The Verge.