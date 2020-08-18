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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Акции Tesla достигли исторического рекорда

Рост стоимости акции связан с высоким спросом на бюджетный электрокар Tesla Model 3 в Китае. Акции американского автопроизводителя Tesla установили новый рекорд. По итогам торгов понедельника, 17 августа, их стоимость поднялась на 10% и превысила отметку в 1800 долларов.В источнике
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Эхо Москвы

Акции компании Tesla достигли нового максимума

Эхо Москвы18:07
РБК

Tesla, Oracle, «Черкизово», NVIDIA: за какими акциями следить сегодня

РБК02:00
Телеканал 360°

Акции Tesla достигли нового максимума

Телеканал 360°18:18
Lenta.ru

Акции Tesla установили исторический рекорд

Lenta.ru06:10
Коммерсантъ

Акции Tesla достигли нового рекорда

Коммерсантъ17:45
Компания

Акции Tesla установили новый исторический рекорд

Компаниявчера в 16:48
ПРАЙМ

Акции Tesla дорожают более чем на 10%, устанавливая новый исторический рекорд

ПРАЙМвчера в 15:58

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе
РИА Новости07:26
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Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил запланированную встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы, из-за состава активистов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы республики.
ТАССвчера в 11:37
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СПЧ обратился в Google из-за блокировки YouTube-каналов российских СМИ

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в американский офис корпорации Google из-за блокировки YouTube-каналов российских СМИ, сообщается на сайте Совета.
РИА Новости07:55

Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-премьера Витольда Фокина первым заместителем главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу, сообщила во вторник пресс-служба офис главы государства.
РИА Новости04:57
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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Российские банки сократили в июле выдачу потребкредитов на 30,7%

Российские банки выдали в июле 2020 года на покупку потребительских товаров 1,19 млн кредитов, что на 30,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
ТАСС04:33
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Путин провёл встречу с главой «Роснефти»

Ново-Огарево, Московская область, 18 августа 2020, 14:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщается 18 августа на сайте Кремля.
REGNUM07:15
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