Акции Tesla достигли исторического рекорда
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Рост стоимости акции связан с высоким спросом на бюджетный электрокар Tesla Model 3 в Китае. Акции американского автопроизводителя Tesla установили новый рекорд. По итогам торгов понедельника, 17 августа, их стоимость поднялась на 10% и превысила отметку в 1800 долларов.В источнике
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