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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Акции Tesla достигли нового рекорда

Акции американской автомобилестроительной корпорации Tesla по итогам торгов понедельника, 17 августа, выросли более чем на 10%. Их стоимость превысила $1800, установив новый рекорд. В июне цена акций Tesla впервые превысила $1 тыс.В источнике
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РБК

Акции Tesla достигли нового максимума

РБК17:12
Эхо Москвы

Акции компании Tesla достигли нового максимума

Эхо Москвы18:07
Коммерсантъ

Акции Tesla достигли нового рекорда

Коммерсантъ17:45
Долг.рф

Акции Tesla побили новый рекорд

Долг.рф17:22
Телеканал 360°

Акции Tesla достигли нового максимума

Телеканал 360°18:18
Компания

Акции Tesla установили новый исторический рекорд

Компаниявчера в 16:48
ПРАЙМ

Акции Tesla дорожают более чем на 10%, устанавливая новый исторический рекорд

ПРАЙМвчера в 15:58

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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Врач рассказал, кому нельзя есть арбузы

Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой, мочевыделительной систем и сахарным диабетом лучше ограничить употребление арбуза, заявил РИА Новости диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.
РИА Новости19:00

Зарубежная недвижимость остается без движения

Парламентарии не спешат избавляться от домов и квартир за границей Согласно опубликованным декларациям о доходах депутатов Госдумы и членов Совета федерации, у почти трех десятков парламентариев и членов их семей есть собственность за границей.
Коммерсантъвчера в 18:13
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