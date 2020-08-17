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РБК
РБК

Акции Tesla достигли нового максимума

Акции американского автопроизводителя Tesla выросли более чем на 10%, превысив $1800 на торгах в США. Это абсолютный рекорд в истории компании. По состоянию на 22:59 акции Tesla подорожали на 11,20%, достигнув отметки $1 835,64.В источнике
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РБК

Tesla, Oracle, «Черкизово», NVIDIA: за какими акциями следить сегодня

РБК02:00
Телеканал 360°

Акции Tesla достигли нового максимума

Телеканал 360°18:18
ПРАЙМ

Акции Tesla дорожают более чем на 10%, устанавливая новый исторический рекорд

ПРАЙМвчера в 15:58
Коммерсантъ

Акции Tesla достигли нового рекорда

Коммерсантъ17:45
Долг.рф

Акции Tesla побили новый рекорд

Долг.рф17:22
Компания

Акции Tesla установили новый исторический рекорд

Компаниявчера в 16:48
Эхо Москвы

Акции компании Tesla достигли нового максимума

Эхо Москвы18:07

Зарубежная недвижимость остается без движения

Парламентарии не спешат избавляться от домов и квартир за границей Согласно опубликованным декларациям о доходах депутатов Госдумы и членов Совета федерации, у почти трех десятков парламентариев и членов их семей есть собственность за границей.
Зарубежная недвижимость остается без движения
Коммерсантъвчера в 18:13
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Петиция: фанаты «Аватара: Легенда об Аанге» хотят спасти сериал от произвола Netflix

Поклонники анимационного сериала «Аватар: Легенда об Аанге» обеспокоены новостями об уходе из команды, создающей телевизионную адаптацию сериала, авторов оригинального сериала Майкла Данте ДиМартино и Брайана Кониецко.
Popcornnews.ru02:00

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, поскольку это будет являться нарушением Трудового кодекса, однако намерен рассмотреть это пожелание при переносе выходных дней в 2021 году.
Известия20:40
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Первые жертвы коронавируса могли появиться еще в 2012 году

Первые жертвы коронавируса могли появиться еще в 2012 году Коронавирус появился в 2012 году: восемь лет назад китайские горняки заболели атипичной пневмонией после контакта с пометом летучих мышей.
Экспресс газетавчера в 04:31
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Полсотни проектов аспирантов ТГУ получили гранты РФФИ

Молодые ученые Томского госуниверситета (ТГУ) выиграли 52 гранта в конкурсе проектов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ); общая сумма грантов превышает 62 миллиона рублей, сообщила в понедельник пресс-служба вуза.
РИА Томсквчера в 07:53

Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона

Российские ученые из Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН и лаборатории активных сред и систем МФТИ совместно с американскими коллегами экспериментально получили и детально исследовали систему взаимодействующих частиц, для которых формально не выполняется третий закон Ньютона, рассказали РИА Новости в пресс-службе ОИВТ.
РИА Новости20:27

Два боевых корабля Каспийской флотилии прибыли в Азербайджан

На соревнованиях моряки должны будут продемонстрировать мастерство выполнения артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, специальной подготовки и борьбы за живучесть корабля, уточняется в сообщении.
iReactorвчера в 08:56
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Мишустин поддержал условия выдачи льготной ипотеки на Чукотке и Колыме

Премьер-министр России Михаил Мишустин 18 августа одобрил идею изменения условий выдачи льготной ипотеки под 2% годовых, расширив их на покупку квартир на вторичном сельском рынке в Магаданской области и на Чукотке.
Известия00:54
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«Ростех» предложил назначить его оператором вывоза медицинских отходов

По словам представителя «Ростеха», после получения статуса федерального оператора по медотходам компания предложит единые правила и тарифы для сбора и утилизации медицинских отходов всем игрокам рынка, таким образом создав систему контроля за ними.
РБК17:00
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