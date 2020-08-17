Акции Tesla достигли нового максимума

Акции американского автопроизводителя Tesla выросли более чем на 10%, превысив $1800 на торгах в США. Это абсолютный рекорд в истории компании. По состоянию на 22:59 акции Tesla подорожали на 11,20%, достигнув отметки $1 835,64.