Экономика
АвтостатАкции Tesla устанавливают новый исторический рекорд
Стоимость акций американской корпорации Tesla показывала рост в понедельник более чем на 10%, устанавливая новый исторический рекорд. Как пишет агентство «Прайм», в ходе торгов понедельника цена акций Tesla впервые превысила отметку в 1800 долларов за бумагу.
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Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о существовании тайного свидетеля
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о существовании тайного свидетеля, который докажет невиновность артиста в смертельном ДТП в центре Москвы.
Мослента 11:13
Футбол
«ПСЖ» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
Футболисты "Пари Сен-Жермен" обыграли с крупным счетом немецкий "Лейпциг" и впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов.
РИА Новости 16:54
Происшествия
Суд приговорил обокравшую депутата на 22 млн рублей модель к колонии
Пресненский суд Москвы вынес приговор фотомодели Ольге Синтюревой за организацию нападения и кражу у депутата ЛДПР Сергея Жигарева 22 млн рублей.
Известия вчера в 22:23
Общество
На акцию протеста в Минске собрались тысячи человек
Взгляд.ру 14:33
Здоровье
Горькое признание: коллапс экономики ничуть не помог в борьбе с коронавирусом
Получается, борись с ним или не борись, результат чисто медицинский одинаков, а вот прочие результаты, мягко говоря, отличаются.
Новые Известия 14:30
Общество
В Минэнерго сообщили о состоянии заразившегося коронавирусом Новака
У министра энергетики Александра Новака, заразившегося коронавирусом, заболевание протекает без симптомов.
РБК 02:29
Футбол
«Сочи» вырвал победу у «Рубина» в матче чемпионата России
Футболисты "Сочи" обыграли казанский "Рубин" в матче третьего тура чемпионата России.
РИА Новости 13:00
Экономика
Как связаны экономики Белоруссии и России. Что важно знать
По данным российского ЦБ, в 2018–2019 годах инвесторы из России ежегодно вкладывали в белорусскую экономику по $0,65 млрд, а общий объем накопленных инвестиций из России в Белоруссию к началу 2020 года составил $4,26 млрд.
РБК 17:01
Политика
Штаб Бабарико отправил послу России письмо по ситуации в Белоруссии
Штаб незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико отправил письма послам России и ЕС с описанием видения ситуации в стране.
RT на русском 15:27
Экономика
Эксперты ВШЭ опровергли вероятность повторения дефолта 1998 года
Эксперты Высшей школы экономики проанализировали ситуацию в стране и оценили вероятность повторения сценария дефолта 1998 года.
ToDay News Ufa 06:59
Политика
В Минск прибыл российский спецсамолет
Кто и с какой целью прибыл в Минск на этом самолете, неизвестно — ни белорусские, ни российские власти не сообщали о визите каких-либо официальных лиц в республику.
Lenta.ru 16:42
Политика
Лукашенко согласился на новые выборы президента в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился провести новые выборы главы государства.
Европейско-Азиатские новости вчера в 10:23
Игры
Baldur’s Gate 3 в раннем доступе выйдет 30 сентября
Larian Studios сообщила дату выхода Baldur’s Gate 3. В раннем доступе в Steam и на Google Stadia игра появится 30 сентября.
Cyber.sports.ru 14:38
Политика
В МИД России прокомментировали военный мятеж в Мали
Россия озабочена ситуацией в Мали, где, по некоторым данным, были арестованы президент и премьер-министр.
RT на русском 14:16
Политика
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание оппозицией координационного совета - это попытка захвата власти, и пригрозил "адекватными мерами".
Интерфакс 10:14
Футбол
Президент «Барселоны» Бартомеу: новым наставником клуба станет Куман
Голландский футбольный тренер Рональд Куман в скором времени станет наставником испанской "Барселоны".
Вести.Ru 14:55
Наука
Археологи ТГУ и Эрмитажа исследуют Оглахтинский могильник в Хакасии
Оглахтинский могильник представляет собой комплекс захоронений, расположенных на левом берегу Енисея.
ИА 1-Line 16 августа в 23:15
Кино
У фильма о сестре Шерлока Холмса появились тизер и дата премьеры
Российская газета вчера в 13:56
Экономика
СИБУР начал строительство Амурского ГХК
Коммерсантъ 07:46
Политика
Трамп планирует обсудить с властями России ситуацию в Белоруссии
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с руководством России ситуацию с протестами в Белоруссии после президентских выборов.
Коммерсантъ 10:58
Происшествия
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Ранее отмечалось, что 29-летний Шишмаков, будучи членом избирательной комиссии, отказался подписывать протокол на президентских выборах.
РИА Новости 12:25
Космос
Со дня успешного запуска «Венеры-7» с «Байконура» прошло ровно 50 лет
Советский Союз совершил запуск научной станции Венера-7 к планете 50 лет назад. Этот аппарат первым приземлился на поверхность Венеры.
iReactor 07:53
Общество
У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей
У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ru 13:39
Общество
Еще 10 человек с коронавирусом скончались за сутки в столице
Оперативный штаб сообщил о 10 новых умерших с коронавирусом в Москве.
Газета.Ru 16:18
Политика
Видео, как сторонников Лукашенко учат, что кричать на митинге
Аргументы недели 16:01
Экономика
Индекс S&P 500 обновил рекорд, превысив февральский максимум
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,27%, до 3391,12 пункта по состоянию на 16:52 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 10:02
Политика
В ФРГ заявили о худших последствиях санкций США против Nord Stream 2
Если Германия смирится с санкциями США против газопровода "Северный поток-2" и не предпримет ответные меры, то она рискует оказаться во власти Соединенных Штатов.
Российская газета 16:54
Наука
Установлен точный порядок проявления первых симптомов коронавируса
Симптомы, по заключению ученых, возникают в следующем порядке: жар, кашель, боль в горле и мышечные боли или головная боль, и затем тошнота/рвота и диарея.
TV BRICS 03:39
Армия и оружие
Военный эксперт назвал топ-5 ядерного арсенала России
Политика Сегодня 08:07