Экономика

АвтостатАвтостатАкции Tesla устанавливают новый исторический рекорд

Стоимость акций американской корпорации Tesla показывала рост в понедельник более чем на 10%, устанавливая новый исторический рекорд. Как пишет агентство «Прайм», в ходе торгов понедельника цена акций Tesla впервые превысила отметку в 1800 долларов за бумагу.
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Акции Tesla дорожают более чем на 10%, устанавливая новый исторический рекорд

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Кто и с какой целью прибыл в Минск на этом самолете, неизвестно — ни белорусские, ни российские власти не сообщали о визите каких-либо официальных лиц в республику.
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