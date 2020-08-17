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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Акции Tesla достигли нового рекорда

Акции американской автомобилестроительной корпорации Tesla по итогам торгов понедельника, 17 августа, выросли более чем на 10%. Их стоимость превысила $1800, установив новый рекорд. В июне цена акций Tesla впервые превысила $1 тыс.В источнике
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РБК

Tesla, Oracle, «Черкизово», NVIDIA: за какими акциями следить сегодня

РБК02:00
Долг.рф

Акции Tesla побили новый рекорд

Долг.рф17:22
Эхо Москвы

Акции компании Tesla достигли нового максимума

Эхо Москвы18:07
Коммерсантъ

Акции Tesla достигли нового рекорда

Коммерсантъ17:45
Телеканал 360°

Акции Tesla достигли нового максимума

Телеканал 360°18:18
Компания

Акции Tesla установили новый исторический рекорд

Компаниявчера в 16:48
ПРАЙМ

Акции Tesla дорожают более чем на 10%, устанавливая новый исторический рекорд

ПРАЙМвчера в 15:58

«Росэлектроника» разработает материалы для СВЧ электроники нового поколения

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех приступил к разработке базовых материалов нового типа для производства печатных плат, которые смогут широко применяться в автомобилестроении, спутниковой и беспроводной связи 5G, GPS-антеннах и в кабельных сетях.
CNews03:52

Российские банки сократили в июле выдачу потребкредитов на 30,7%

Российские банки выдали в июле 2020 года на покупку потребительских товаров 1,19 млн кредитов, что на 30,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
ТАСС04:33
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Сюткин показал первое фото новорожденного сына Лео

На снимке Сюткин вместе с супругой и новорожденным малышом позируют дома в праздничной обстановке: повсюду воздушные шары, игрушки, на заднем плане из золотых шаров составлена надпись — Leo.
Политическая Экспертизавчера в 10:07
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Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете Майкл Маккол выступили с осуждением того, что Россия, по их мнению, готова оказать Белоруссии "военную помощь" в связи с проходящими в этой стране протестами.
РИА Новости21:25
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