Акции Tesla достигли нового рекорда
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Акции американской автомобилестроительной корпорации Tesla по итогам торгов понедельника, 17 августа, выросли более чем на 10%. Их стоимость превысила $1800, установив новый рекорд. В июне цена акций Tesla впервые превысила $1 тыс.В источнике
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