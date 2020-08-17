Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Акции Tesla достигли нового рекорда

Акции американской автомобилестроительной корпорации Tesla по итогам торгов понедельника, 17 августа, выросли более чем на 10%. Их стоимость превысила $1800, установив новый рекорд. В июне цена акций Tesla впервые превысила $1 тыс.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Акции Tesla установили исторический рекорд

Lenta.ru06:10
РБК

Tesla, Oracle, «Черкизово», NVIDIA: за какими акциями следить сегодня

РБК02:00
Эхо Москвы

Акции компании Tesla достигли нового максимума

Эхо Москвы18:07
Телеканал 360°

Акции Tesla достигли нового максимума

Телеканал 360°18:18
Коммерсантъ

Акции Tesla достигли нового рекорда

Коммерсантъ17:45
Компания

Акции Tesla установили новый исторический рекорд

Компаниявчера в 16:48
ПРАЙМ

Акции Tesla дорожают более чем на 10%, устанавливая новый исторический рекорд

ПРАЙМвчера в 15:58

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от целого ряда инстанций, включая соцблок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
РИА Новости18:39
1,5K

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
2,3K

Мосгорсуд снял арест с облигаций Абызова

Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста облигаций экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова и отправил материал на новое рассмотрение в районный суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
ПРАЙМ06:11

Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению линеек 1 сентября

Торжественные линейки 1 сентября должны проходить на улице по классам или параллелям, родители школьников должны будут надеть маски, говорится в письме Роспотребнадзора и Минпросвещения территориальным органам Роспотребнадзора и региональным властям, которые управляют сферой образования.
Ведомостивчера в 09:40
7

В Германии начался судебный процесс над 30 тыс. педофилами

Ряд преступников регистрировались в социальных сетях под видом подростков, вступали в доверие к несовершеннолетним пользователям и получали от них видео и фотоматериалы интимного характера.В федеральном органе по борьбе с сексуальным насилием против детей сообщили о большом количестве нераскрытых преступлений.
Аргументы недели06:03
7

Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-премьера Витольда Фокина первым заместителем главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу, сообщила во вторник пресс-служба офис главы государства.
РИА Новости04:57
1

Болтон допустил, что Трамп объявит о выходе США из НАТО до выборов

Болтон рассказал следующее: «Трамп может встретиться с лидером КНДР и объявить мир на Корейском полуострове, может вывести все силы США из Афганистана или объявить о выходе США из НАТО».
ToDay News Ufa16 августа в 15:42
70

Погребинский: Россия никогда всерьез не занималась ближним зарубежьем

По мнению Погребинского, разрыв отношений с Россией негативно отразится на большинстве граждан Белоруссии, которые «потеряют работу на предприятиях, а предприятия потеряют российские рынки сбыта».
Взгляд.ру06:04