После резкого роста за последнее время котировки Tesla продемонстрировали одно из наиболее крупных однодневных снижений за историю торгов акциями данной компании на бирже. В ходе торговой сессии среды, 5 февраля, котировки Tesla на бирже NASDAQ упали на 17% до уровня в 739 долларов за акцию.

Акции Tesla обвалились на 17% за один день

Политика Путин остановил кортеж и вышел к жителям Череповца Во время рабочей поездки в Череповец президент не только встретился с общественностью, но и пообщался с жителями, которые ждали его у Череповецкого химико-технологического колледжа.

Происшествия Россиянина убили в Марткопском монастыре в Грузии Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.

Политика Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.

Общество Солдат обязали заплатить за случайный запуск ракет Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил без изменений решение суда первой инстанции о взыскании с двух военнослужащих 31 млн рублей за случайный пуск авиационной управляемой ракеты в Крыму осенью 2017 года.

Политика Пелоси демонстративно разорвала текст выступления Трампа в Конгрессе Спикер Палаты представителей Конгресса США и член Демократической партии Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст выступления американского лидера Дональда Трампа после его выступления с посланием «О положении страны».

Хоккей Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.

Общество В Дагестане объяснили рост цен на медицинские маски в аптеках региона Ранее в среду заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский сообщил, что самое серьезное завышение цены на медицинские маски по РФ зафиксировано в Республике Дагестан, оно составляет 650%.

Единоборства Отец Хабиба ответил журналисту на критику в адрес сына Отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап ответил журналисту Олегу Кашину, который жестко раскритиковал его сына, заявив, что последний дискредитирует страну в мировом спорте.

Политика Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов У нового состава российского правительства «нет ни одной минуты для раскачки» при реализации поставленных национальных проектов, поскольку другого шанса для развития в ближайшем будущем может не представиться.

Футбол В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022 В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.

Футбол «Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.

Авто В России появилась спортивная версия Toyota Camry S-Edition Как отмечается в пресс-релизе, автомобиль комплектуется востребованным в нашей стране 2,5-литровым мотором, который выдает мощность в 181 л.с. Внешне новинка отличается от базовой версии наличием спойлера на крышке багажника, светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, специальными накладками на бамперах, спортивными сиденьями, а также черному либо двухцветному окрасу кузова.

Политика Сенатор-республиканец Ромни проголосует за импичмент Трампа Сенатор-республиканец, бывший кандидат в президенты США Митт Ромни заявил, что разорвет отношения с партией и проголосует за импичмент Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, сообщает The New York Times.