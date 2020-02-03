Экономика

Вести.RuВести.RuАкции Tesla обвалились на 17% за один день

После резкого роста за последнее время котировки Tesla продемонстрировали одно из наиболее крупных однодневных снижений за историю торгов акциями данной компании на бирже. В ходе торговой сессии среды, 5 февраля, котировки Tesla на бирже NASDAQ упали на 17% до уровня в 739 долларов за акцию.
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Акции Tesla растут второй день подряд из-за смелого прогноза аналитиков

РБКвчера в 09:55

Стоимость акции Tesla впервые превысила $900

Rambler News Serviceвчера в 09:54

Акции Tesla подорожали на 20% - до рекордных $780, капитализация превысила $140 млрд

ПРАЙМвчера в 02:10

Акции Tesla подорожали на 20%

Красная веснавчера в 04:35

Акции Tesla выросли на 20% за один день и достигли новой рекордной отметки

Коммерсантъвчера в 04:56

Акции Tesla выросли. Это впечатляющий прорыв или опасный «пузырь»?

BFM.ru03 февраля в 19:45

Рыночная капитализация Tesla достигла 117 миллиардов долларов, дороже стоит только Toyota

iXBT.com03 февраля в 03:36
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Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке лайнера в Стамбуле

Российская газета 15:11
Фигурное катание

Фигуристка Медведева прокомментировала обвинения в алкоголизме

Российская фигуристка Евгения Медведева решила прокомментировать обвинения в алкоголизме.
Газета Кемерова вчера в 14:12
Общество

Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе

Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.
РБК 13:40
Армия и оружие

Правительственные войска Сирии вошли в Саракиб

Коммерсантъ 15:01
Политика

Путин остановил кортеж и вышел к жителям Череповца

Во время рабочей поездки в Череповец президент не только встретился с общественностью, но и пообщался с жителями, которые ждали его у Череповецкого химико-технологического колледжа.
Российская газета вчера в 10:01
Происшествия

Россиянина убили в Марткопском монастыре в Грузии

Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.
Газета.Ru 15:04
Политика

Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского

Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
ТАСС 12:03
Общество

Солдат обязали заплатить за случайный запуск ракет

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил без изменений решение суда первой инстанции о взыскании с двух военнослужащих 31 млн рублей за случайный пуск авиационной управляемой ракеты в Крыму осенью 2017 года.
Рамблер 15:22
Политика

Пелоси демонстративно разорвала текст выступления Трампа в Конгрессе

Спикер Палаты представителей Конгресса США и член Демократической партии Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст выступления американского лидера Дональда Трампа после его выступления с посланием «О положении страны».
REGNUM вчера в 23:45
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Коммерсантъ 01:34
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Коммерсантъ 15:24
Общество

В Дагестане объяснили рост цен на медицинские маски в аптеках региона

Ранее в среду заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский сообщил, что самое серьезное завышение цены на медицинские маски по РФ зафиксировано в Республике Дагестан, оно составляет 650%.
ТАСС 11:29
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Вести.Ru 12:25
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Единоборства

Отец Хабиба ответил журналисту на критику в адрес сына

Отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап ответил журналисту Олегу Кашину, который жестко раскритиковал его сына, заявив, что последний дискредитирует страну в мировом спорте.
ProstoProSport 09:26
Политика

Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов

У нового состава российского правительства «нет ни одной минуты для раскачки» при реализации поставленных национальных проектов, поскольку другого шанса для развития в ближайшем будущем может не представиться.
РБК 10:04
Политика

Украинские власти привязали зарплату чиновников к средней по стране

Правительство Украины привязали зарплаты министров и высокопоставленных должных лиц государства к уровню средней заработной платы по стране.
Известия 03:57
Политика

Путин потребовал от правительства добиться прорыва в дебюрократизации

Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от правительства Михаила Мишустина добиться дебюрократизации и рачительной траты средств.
REGNUM 08:23
Здоровье

Доктор Мясников назвал людей, которые могут умереть от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, доктор склоняется к бессмысленности обсуждений соотношения количества умерших от коронавируса и тех, кто победил инфекцию.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
Футбол

В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
РИА Новости 14:32
Происшествия

В Калининграде мать попросила службу «112» забрать у нее детей

В Калининградской области молодая женщина позвонила по единому номеру вызова служб экстренной помощи "112" и попросила забрать ее маленьких детей.
Российская газета 05:42
Футбол

«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти

Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
REGNUM 12:21
Авто

В России появилась спортивная версия Toyota Camry S-Edition

Как отмечается в пресс-релизе, автомобиль комплектуется востребованным в нашей стране 2,5-литровым мотором, который выдает мощность в 181 л.с. Внешне новинка отличается от базовой версии наличием спойлера на крышке багажника, светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, специальными накладками на бамперах, спортивными сиденьями, а также черному либо двухцветному окрасу кузова.
SpeedMe вчера в 05:11
Происшествия

Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы

BFM.ru 00:25
Происшествия

В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой

На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Российская газета 13:04
Наука

Ученые рассказали о влиянии мелодии будильника на работоспособность

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые исследовали влияние разных звуков будильника на так называемую инерцию сна.
ToDay News Ufa 03 февраля в 20:27
Политика

Сенатор-республиканец Ромни проголосует за импичмент Трампа

Сенатор-республиканец, бывший кандидат в президенты США Митт Ромни заявил, что разорвет отношения с партией и проголосует за импичмент Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, сообщает The New York Times.
Коммерсантъ 15:12
Футбол

16-летний Тороп прокомментировал дебют за ЦСКА

16-летний вратарь ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал свой дебют в первой команде «армейцев».
Чемпионат 14:40
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета вчера в 00:40
Происшествия

У пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили коронавирус

В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 20:25
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