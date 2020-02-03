Экономика
Вести.RuАкции Tesla обвалились на 17% за один день
После резкого роста за последнее время котировки Tesla продемонстрировали одно из наиболее крупных однодневных снижений за историю торгов акциями данной компании на бирже. В ходе торговой сессии среды, 5 февраля, котировки Tesla на бирже NASDAQ упали на 17% до уровня в 739 долларов за акцию.
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Рыночная капитализация Tesla достигла 117 миллиардов долларов, дороже стоит только Toyota
iXBT.com03 февраля в 03:36
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 15:38, Ашберн
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