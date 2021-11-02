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Акции Tesla подешевели на 7% после слов Маска о контракте с Hertz

Акции производителя электромобилей подешевели после того, как основатель компании Илон Маск сообщил, что Tesla еще не подписала контракт с Hertz на поставку 100 000 электрокаров на сумму около $4,2 млрд, о котором было объявлено на прошлой неделе.
Ведомости
Акции Tesla в ходе премаркета на бирже NASDAQ дешевели более чем на 7% — до $1122, свидетельствуют данные торгов.
Ведомости
Согласно данным торгов, к 14:20 по московскому времени котировки немного отыграли падение, цена за бумагу составила $1153,16.
Секрет фирмы
Компания Hertz сообщила о заказе на 100 тысяч электромобилей Tesla в конце октября.
Lenta.ru

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Акции компании Tesla рухнули на 7 процентов после слов Маска о контракте с Hertz
Lenta.ru07:17
Акции Tesla подешевели на 7% после слов Маска о контракте с Hertz
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Акции Tesla упали на 7% из-за слов Маска о сделке с Hertz
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Илон Маск заявил, что Tesla пока не подписала многомиллиардный контракт с Hertz
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Акции Tesla подешевели после слов Маска о крупном контракте с Hertz
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Акции Tesla обвалились на 7% после слов Илона Маска о сделке с Hertz
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Маск: Tesla еще не подписала договор о продаже 100 тыс. электрокаров с Hertz
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