Акции производителя электромобилей подешевели после того, как основатель компании Илон Маск сообщил, что Tesla еще не подписала контракт с Hertz на поставку 100 000 электрокаров на сумму около $4,2 млрд, о котором было объявлено на прошлой неделе.
Президиум Генсовета "Единой России" исключил депутата Евгения Марченко, который проголосовал против бюджета, из партии и рекомендовал исключить его из думской фракции, рассказали в пресс-службе политсилы.
Белоруссия в рамках договора об оказании аварийной помощи поставит на Украину 500 МВт электроэнергии, но о новых долгосрочных контрактах речи пока не идет, сообщила во вторник пресс-служба министерства энергетики.