Экономика

Газета.RuГазета.RuАкции Tesla подорожали почти на 20%

Никто не знает, будет ли оказана господдержка производителям электрокаров. Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla рекордно выросла. Как следует из данных торгов на бирже, бумаги подорожали на 19,89%.
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«Маск побывал в долине смерти и выбрался»: почему акции Tesla за три месяца выросли на 300%

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Это что-то нереальное. Акции Tesla стремительно дорожают, компания уже сравнялась с McDonald’s

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Rambler News Serviceвчера в 09:54
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:39, Ашберн
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По данным источника, испанский специалист попросил руководство купить двух центральных защитников в летнее трансферное окно.
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В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022

В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
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Десятки скелетов со связанными руками нашли в Британии

Скелеты лежали в неглубоких могилах. Археологи пока не могут сказать, чьи останки найдены.
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Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
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В Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус

В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен сразу у десяти человек с круизного лайнера Diamond Princess, который находится рядом с портовым городом Йокогама без разрешения пришвартоваться, передает телерадиокомпания NHK.
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Украина отказалась возобновлять водоснабжение Крыма

Украина не планирует возобновлять поставку воды в Крым по Северо-Крымскому каналу до момента «деоккупации» полуострова, заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
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Армия и оружие

Появилась версия о гибели спецназовцев ФСБ в Сирии из-за предательства

Сообщения о гибели российских спецназовцев появились накануне, 3 февраля.
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Онкологи объяснили рост заболеваемости раком

Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
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Жителя Уфы подозревают в убийстве мужчины

Меру пресечения для мужчины, которого подозревают в убийстве, предположительно, педофила, изберет суд Уфы.
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Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

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112.ua Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не направляла приглашение польскому руководству на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве.
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На рынке России стартуют открытые продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro.
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Второй самолет доставил в Тюменскую область 64 эвакуированных из Уханя

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В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве археологи обнаружили средневековый оружейный инвентарь.
РИА Новости Крым вчера в 23:32
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В Volkswagen рассказали, каким будет новый Polo для России

Стоит заметить еще один небольшой факт: новый Polo станет первой моделью Volkswagen в России с новым логотипом бренда.
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Суд арестовал россиянина по обвинению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Виктора Королева по обвинению в государственной измене.
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Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым

Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
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Цена нефти Brent выросла на 3,5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,5%, до $55,85 за баррель.
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Производство и продажа смартфонов Blackberry будут прекращены

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Путин: от состояния отношений РФ и США зависит мир и безопасность

Президент РФ Владимир Путин, комментируя отношения с США, заметил, что они должны основываться на принципе равенства и уважения к суверенитету друг друга.
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Согласно проекту "дорожной карты" под названием "Новые коммуникационные интернет-технологии", предлагается развивать в стране рекомендательные системы контента, технологии распознавания речи и жестов, компьютерную графику.
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Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

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Казанский «Рубин» и калининградская «Балтика» претендуют на подписание контракта с форвардом «Зенита» Александром Кокориным.
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Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

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Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
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