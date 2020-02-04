Экономика
Газета.RuАкции Tesla подорожали почти на 20%
Никто не знает, будет ли оказана господдержка производителям электрокаров. Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla рекордно выросла. Как следует из данных торгов на бирже, бумаги подорожали на 19,89%.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:39, Ашберн
Футбол
Гвардиола попросил руководство «Манчестер Сити» купить двух защитников летом
По данным источника, испанский специалист попросил руководство купить двух центральных защитников в летнее трансферное окно.
Футбол
В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022
В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
Общество
Десятки скелетов со связанными руками нашли в Британии
Скелеты лежали в неглубоких могилах. Археологи пока не могут сказать, чьи останки найдены.
Политика
ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
Общество
Завод «Карат» грозится перенести часть предприятия в Белоруссию
Гендиректор завода "Карат" Евгений Гребнев пояснил, что на всем производстве установить необходимое для маркировки оборудование не сможет.
Происшествия
В Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус
В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен сразу у десяти человек с круизного лайнера Diamond Princess, который находится рядом с портовым городом Йокогама без разрешения пришвартоваться, передает телерадиокомпания NHK.
Наука
Американские врачи рекомендовали сократить употребление мяса
Политика
Украина отказалась возобновлять водоснабжение Крыма
Украина не планирует возобновлять поставку воды в Крым по Северо-Крымскому каналу до момента «деоккупации» полуострова, заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
Общество
В Симферополе вводят график подачи воды
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
Армия и оружие
Появилась версия о гибели спецназовцев ФСБ в Сирии из-за предательства
Сообщения о гибели российских спецназовцев появились накануне, 3 февраля.
Здоровье
Онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
Происшествия
Жителя Уфы подозревают в убийстве мужчины
Меру пресечения для мужчины, которого подозревают в убийстве, предположительно, педофила, изберет суд Уфы.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Политика
РФ пока не приглашала руководство Польши на празднование Дня Победы
112.ua Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не направляла приглашение польскому руководству на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве.
Гаджеты
В России стартуют открытые продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro
На рынке России стартуют открытые продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro.
Общество
Второй самолет доставил в Тюменскую область 64 эвакуированных из Уханя
В тюменском аэропорту Рощино приземлился второй самолет с 64 россиянами и другими гражданами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, сообщает Минобороны.
Технологии
Археологи нашли оружейный арсенал в генуэзской крепости в Балаклаве
В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве археологи обнаружили средневековый оружейный инвентарь.
Авто
В Volkswagen рассказали, каким будет новый Polo для России
Стоит заметить еще один небольшой факт: новый Polo станет первой моделью Volkswagen в России с новым логотипом бренда.
Происшествия
Суд арестовал россиянина по обвинению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Виктора Королева по обвинению в государственной измене.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым
Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
Энергетика
Цена нефти Brent выросла на 3,5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,5%, до $55,85 за баррель.
Гаджеты
Производство и продажа смартфонов Blackberry будут прекращены
Политика
Путин: от состояния отношений РФ и США зависит мир и безопасность
Президент РФ Владимир Путин, комментируя отношения с США, заметил, что они должны основываться на принципе равенства и уважения к суверенитету друг друга.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Общество
Интернет-технологии в России могут отдать под госконтроль
Согласно проекту "дорожной карты" под названием "Новые коммуникационные интернет-технологии", предлагается развивать в стране рекомендательные системы контента, технологии распознавания речи и жестов, компьютерную графику.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Политика
Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился
Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Футбол
«Рубин» и «Балтика» намерены подписать Александра Кокорина
Казанский «Рубин» и калининградская «Балтика» претендуют на подписание контракта с форвардом «Зенита» Александром Кокориным.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.