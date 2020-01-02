Экономика

Газета.RuГазета.RuАкции Tesla подорожали почти на 20%

Никто не знает, будет ли оказана господдержка производителям электрокаров. Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla рекордно выросла. Как следует из данных торгов на бирже, бумаги подорожали на 19,89%.
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Это что-то нереальное. Акции Tesla стремительно дорожают, компания уже сравнялась с McDonald’s

iXBT.com11:18

Акции Tesla выросли. Это впечатляющий прорыв или опасный «пузырь»?

BFM.ruвчера в 19:45

Стоимость акции Tesla впервые превысила $900

Rambler News Service09:54

Акции Tesla выросли на 20% за один день и достигли новой рекордной отметки

Коммерсантъ04:56

Акции Tesla подорожали на 20%

Красная весна04:35

Акции Tesla подорожали на 20% - до рекордных $780, капитализация превысила $140 млрд

ПРАЙМ02:10

Акции Tesla растут второй день подряд из-за смелого прогноза аналитиков

РБК09:55
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Шоу-бизнес

Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках

ИА InterMedia вчера в 03:45
Общество

Назван способ избежать заражения коронавирусом

Член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению КНР Цзян Жунмэн рассказал о способах распространения нового типа коронавируса и о том, как избежать заражения им. По его словам, вирус 2019-nCoV передается воздушно-капельным путем во время кашля или чихания, а также через прикосновение.
Известия вчера в 18:58
Происшествия

В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
ТАСС 18:38
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Lenta.ru 03:11
Общество

Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
РБК 12:37
Технологии

Twitter начнет маркировать фейковые фото и видео

В руководстве Twitter заявили, что в марте текущего года социальная сеть начнет маркировать фейковые фотографии и видео.
Московский Комсомолец 18:33
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru 12:05
Экономика

Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин

Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM 04:21
Технологии

Владелец Google представил сервис для распознавания «фотошопа»

Assembler был разработан компанией Jigsaw – одной из «дочек» холдинга Alphabet, которой принадлежит поисковая система Google.
Ведомости 11:23
Происшествия

Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве

Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
РИА Новости 15:34
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Общество

Коронавирус поставил под угрозу жизни тысяч домашних питомцев в Ухане

Введенный властями Уханя 23 января тотальный карантин из-за распространения коронавируса в городе поставил под угрозу голодной смерти оставленных в одиночестве собак и кошек.
Известия 17:06
Политика

Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»

Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
REGNUM 18:53
Политика

Первый самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку

Первый самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя, где бушует коронавирус, совершил посадку для дозаправки на аэродроме Восточного военного округа (ВВО), сообщает Минобороны РФ.
РИА Новости 17:57
Общество

Власти Украины уличены в фальсификации переписи населения

В конце января Дубилет представил результаты пробной переписи, согласной которой численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 млн - до 37 млн человек.
Газета.Ru 20:38
Политика

Группа демократов решила бойкотировать обращение Трампа к нации

В США группа представителей Демократической партии решила бойкотировать ежегодное послание "О положении страны", с которым президент Дональд Трамп обратится к Сенату и Палате представителей конгресса.
Российская газета 19:35
Происшествия

Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы

Lenta.ru 10:12
Происшествия

Экс-полковника Захарченко отправили в штрафной изолятор в колонии

RT на русском 04:53
Экономика

Богатейшие россияне потеряли за месяц порядка 8 млрд долларов

Богачи из России в январе потеряли 7,77 миллиарда долларов. Об этом следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Москва 24 вчера в 13:23
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости 13:44
Общество

Россиян, эвакуируемых из КНР, разместят на карантин близ Тюмени

Тюменская область, как наиболее подготовленный регион, станет карантинной зоной для эвакуируемых из КНР россиян.
Московский Комсомолец Тюмень 09:50
Армия и оружие

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Известия 14:26
Наука

В видеоролике NASA показано, как бы выглядела Земля без океанов

Ученый-планетолог Джеймс О'Донохью переделал анимацию NASA от 2008 года, чтобы подчеркнуть его самые захватывающие особенности поверхности Земли, находящейся под водными просторами океанов.
Южный Федеральный вчера в 12:06
Общество

«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»

«Первый канал» не будет транслировать вручение премии «Оскар» в 2020 г. Трансляции нет в сетке телеканала в ночь с 9 на 10 февраля, обратил внимание «Коммерсантъ».
Ведомости 09:54
Политика

МИД Польши заявил о своей победе в историческом споре с Россией

Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что Польша выиграла исторический спор с Россией, сообщает агентство РАР.
Аргументы и Факты вчера в 04:38
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости 09:01
Армия и оружие

СК РФ показал фото разыскиваемого за обстрел Горловки полковника ВСУ

Следственный комитет России опубликовал снимок полковника ВСУ, причастного к обстрелу Горловки.
Журналистская правда 02:41
Культура

Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа

Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Актуальные Новости вчера в 09:33
Экономика

Экономист Михаил Хазин ждет ослабления рубля в 2020 году

В 2020 году мировой тенденцией будет укрепление доллара, считает экономист Михаил Хазин.
REGNUM 02:24
Общество

Бывший вице-премьер Акимов стал новым гендиректором «Почты России»

Совет директоров «Почты России» принял решение о назначении бывшего вице-премьера Максима Акимова новым генеральным директором.
REGNUM 11:26
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