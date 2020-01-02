Экономика
Газета.RuАкции Tesla подорожали почти на 20%
Никто не знает, будет ли оказана господдержка производителям электрокаров. Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla рекордно выросла. Как следует из данных торгов на бирже, бумаги подорожали на 19,89%.
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Шоу-бизнес
Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках
Общество
Назван способ избежать заражения коронавирусом
Член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению КНР Цзян Жунмэн рассказал о способах распространения нового типа коронавируса и о том, как избежать заражения им. По его словам, вирус 2019-nCoV передается воздушно-капельным путем во время кашля или чихания, а также через прикосновение.
Происшествия
В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Общество
Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
Технологии
Twitter начнет маркировать фейковые фото и видео
В руководстве Twitter заявили, что в марте текущего года социальная сеть начнет маркировать фейковые фотографии и видео.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Экономика
Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин
Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Технологии
Владелец Google представил сервис для распознавания «фотошопа»
Assembler был разработан компанией Jigsaw – одной из «дочек» холдинга Alphabet, которой принадлежит поисковая система Google.
Происшествия
Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве
Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Общество
Коронавирус поставил под угрозу жизни тысяч домашних питомцев в Ухане
Введенный властями Уханя 23 января тотальный карантин из-за распространения коронавируса в городе поставил под угрозу голодной смерти оставленных в одиночестве собак и кошек.
Политика
Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»
Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
Политика
Первый самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
Первый самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя, где бушует коронавирус, совершил посадку для дозаправки на аэродроме Восточного военного округа (ВВО), сообщает Минобороны РФ.
Общество
Власти Украины уличены в фальсификации переписи населения
В конце января Дубилет представил результаты пробной переписи, согласной которой численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 млн - до 37 млн человек.
Политика
Группа демократов решила бойкотировать обращение Трампа к нации
В США группа представителей Демократической партии решила бойкотировать ежегодное послание "О положении страны", с которым президент Дональд Трамп обратится к Сенату и Палате представителей конгресса.
Экономика
Богатейшие россияне потеряли за месяц порядка 8 млрд долларов
Богачи из России в январе потеряли 7,77 миллиарда долларов. Об этом следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Общество
Россиян, эвакуируемых из КНР, разместят на карантин близ Тюмени
Тюменская область, как наиболее подготовленный регион, станет карантинной зоной для эвакуируемых из КНР россиян.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Наука
В видеоролике NASA показано, как бы выглядела Земля без океанов
Ученый-планетолог Джеймс О'Донохью переделал анимацию NASA от 2008 года, чтобы подчеркнуть его самые захватывающие особенности поверхности Земли, находящейся под водными просторами океанов.
Общество
«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»
«Первый канал» не будет транслировать вручение премии «Оскар» в 2020 г. Трансляции нет в сетке телеканала в ночь с 9 на 10 февраля, обратил внимание «Коммерсантъ».
Политика
МИД Польши заявил о своей победе в историческом споре с Россией
Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что Польша выиграла исторический спор с Россией, сообщает агентство РАР.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Армия и оружие
СК РФ показал фото разыскиваемого за обстрел Горловки полковника ВСУ
Следственный комитет России опубликовал снимок полковника ВСУ, причастного к обстрелу Горловки.
Культура
Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа
Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Экономика
Экономист Михаил Хазин ждет ослабления рубля в 2020 году
В 2020 году мировой тенденцией будет укрепление доллара, считает экономист Михаил Хазин.
Общество
Бывший вице-премьер Акимов стал новым гендиректором «Почты России»
Совет директоров «Почты России» принял решение о назначении бывшего вице-премьера Максима Акимова новым генеральным директором.