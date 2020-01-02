Экономика

Газета.RuГазета.RuАкции Tesla подорожали почти на 20%

Никто не знает, будет ли оказана господдержка производителям электрокаров. Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla рекордно выросла. Как следует из данных торгов на бирже, бумаги подорожали на 19,89%.
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Это что-то нереальное. Акции Tesla стремительно дорожают, компания уже сравнялась с McDonald’s

iXBT.com11:18

Акции Tesla растут второй день подряд из-за смелого прогноза аналитиков

РБК09:55

Акции Tesla подорожали на 20% - до рекордных $780, капитализация превысила $140 млрд

ПРАЙМ02:10

Акции Tesla выросли на 20% за один день и достигли новой рекордной отметки

Коммерсантъ04:56

Акции Tesla подорожали на 20%

Красная весна04:35

Стоимость акции Tesla впервые превысила $900

Rambler News Service09:54

Акции Tesla выросли. Это впечатляющий прорыв или опасный «пузырь»?

BFM.ruвчера в 19:45
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
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Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
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Не секрет, что многие ребята хотят уехать в Северную Америку. Поэтому ФХР очень много работала над программой развития хоккея.
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Компания Sony запустила сайт, посвящённый её консоли нового поколения PlayStation 5. На это 4 февраля обратил внимание портал Screen Rant.
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Уроженец Киргизии Нурлан Муратов признан присяжными виновным в убийстве 23-летнего полицейского Андрея Райского на станции метро «Курская» в Москве.
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Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
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Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»

Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
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Первый самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку

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Политика

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Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
РБК 12:59
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«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»

Пресс-служба "новой церкви" Украины сообщила о прекращении полномочий раскольника Филарета как члена "священного синода" неканонической структуры.
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Количество жертв коронавируса в Китае достигло 425 человек

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«Ливерпуль» вторым составом победил в Кубке Англии «Шрусбери Таун»

«Ливерпуль» победил «Шрусбери Таун» в переигровке 1/16 финала Кубка Англии по футболу (1:0).
RT на русском 17:18
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Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 479 человек

Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 476 человек.
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Чеченского блогера убили во Франции

Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Газета.Ru 12:05
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В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
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Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
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Месси раскритиковал Абидаля за слова об игроках «Барселоны»

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси раскритиковал экс-защитника команды Эрика Абидаля, работающего в структуре клуба на руководящей должности.
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В Twitter начнут маркировать фейковые фото и видео

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Крупнейшие банки и мобильные операторы из «большой четверки» нашли способ бороться с подмененными номерами, которые используют мошенники, чтобы звонить банковским клиентам под видом кредитной организации.
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Ubuntu обошла Windows 10 по скорости работы

Дистрибутив Ubuntu обошел Windows 10 по скорости работы.
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Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса

Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
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В Башкирии увеличили детские пособия

С 1 февраля 2020 года проиндексированы государственные пособия гражданам, имеющим детей, в том числе единовременное пособие при рождении ребенка, минимальные размеры ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет, а также пособие за постановку на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.
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Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в Украине

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Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
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