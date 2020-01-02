Экономика

Газета.RuГазета.RuАкции Tesla подорожали почти на 20%

Никто не знает, будет ли оказана господдержка производителям электрокаров. Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla рекордно выросла. Как следует из данных торгов на бирже, бумаги подорожали на 19,89%.
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Это что-то нереальное. Акции Tesla стремительно дорожают, компания уже сравнялась с McDonald’s

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Акции Tesla выросли. Это впечатляющий прорыв или опасный «пузырь»?

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Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
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Первый борт с россиянами из Уханя прибыл в Тюмень

Самолет ВКС России доставил граждан России из китайского города Ухань, где бушует коронавирус. Борт приземлился в аэропорту Тюмени.
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Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анджелесом»

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Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы

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В украинском учебнике по всемирной истории, предназначенном для учеников 10-х классов, обнаружили голливудского актера Киану Ривза.
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Стартовали съемки седьмого сезона «Сваты»

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Компания Blizzard извинилась за игру Warcraft III: Reforged

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Завершились государственные испытания российского танка Т-90М "Прорыв".
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ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Путин остановил кортеж ради замерзших жителей Череповца

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы поговорить с местными жителями.
Газета.Ru вчера в 10:16
Политика

В Чувашии освободили от должностей еще троих министров

Трое исполняющих обязанности министров правительства Чувашии – министр труда и соцзащиты Сергей Димитриев, министр экологии Иван Исаев и министр культуры Константин Яковлев – освобождены от должностей, сообщается на официальном портале органов власти республики.
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Генеральный директор Disney Роберт Айгер во время выступления перед инвесторами сообщил, что потоковый сервис Disney+ начнёт показывать сериал «Сокол и Зимний Солдат» в августе 2020 года.
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Чеченского блогера убили во Франции

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Правительства иностранных государств впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили, следует из данных Федерального казначейства по исполнению бюджета.
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Появилась версия о гибели спецназовцев ФСБ в Сирии из-за предательства

Сообщения о гибели российских спецназовцев появились накануне, 3 февраля.
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Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

Если вирус продолжит распространяться, то новые расходы могут стать лишь контрциклической поддержкой экономической активности, заключают аналитики Citi.
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Стороны договорились принять меры по повышению координации совместных действий в Сирии по линии министерств обороны.
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
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Указ об отставке главы Чувашии Путин подписал 29 января. Михаил Игнатьев с начала года крупно "прокололся" дважды.
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Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
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