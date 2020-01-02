Экономика
Газета.RuАкции Tesla подорожали почти на 20%
Никто не знает, будет ли оказана господдержка производителям электрокаров. Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla рекордно выросла. Как следует из данных торгов на бирже, бумаги подорожали на 19,89%.
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 12:27, Ашберн
Политика
Украина победила Россию в торговом споре
Украина выиграла у России апелляцию во Всемирной торговой организации (ВТО) по делу о запрете экспорта вагонов.
Культура
Собчак и Гордон стали ведущими нового шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в Евровидении от России
В шорт-листе претендентов на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» находятся Полина Гагарина и группа Little Big.
Армия и оружие
На орбите развернулась борьба спутников-шпионов РФ и США
Здоровье
Эксперты назвали самые опасные алкогольные напитки
Директор школы сомелье, исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов посчитал самыми опасными газированные химические алкогольные напитки.
Игры
Фантастический ролевой боевик Hellpoint выйдет 16 апреля
Издательство tinyBuild объявило дату релиза фантастического ролевого боевика Hellpoint, над которым работает канадская студия Cradle Games.
Происшествия
В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре
В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Общество
Во Вьетнаме и Саудовской Аравии произошли вспышки птичьего гриппа
Во Вьетнаме вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N6 произошла в одной из деревень на севере страны близ границы с Китаем.
Футбол
Гол Мамаева помог «Ростову» обыграть «Партизан» на турнире в Катаре
На товарищеском турнире в Катаре завершилась встреча между российским "Ростовом" и сербским "Партизаном".
Общество
Эвакуированные из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области
Россиян и иностранцев, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV, поместят на карантин в Тюмени.
Политика
В саратовском правительстве появятся новые министерства
Просил бы создать министерство труда и соцразвития, объединив два министерства.
Политика
Трамп назвал себя победителем кокусов демократов в Айове
Президент США Дональд Трамп упрекнул Демократическую партию в неспособности провести внутрипартийные кокусы в Айове, где подсчет голосов сорвался из-за технического сбоя.
Происшествия
В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии
Игорь Галь с 2016 года занимал в Южной Осетии должность советника России по вопросам здравоохранения и социальной политики.
Политика
Бывший вице-премьер Акимов стал новым гендиректором «Почты России»
Совет директоров «Почты России» принял решение о назначении бывшего вице-премьера Максима Акимова новым генеральным директором.
Футбол
Кавани может перейти в «Атлетико», если президент клуба извинится
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани все еще может перейти в «Атлетико». Об этом рассказала мама футболиста.
Происшествия
В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу
В Липецкой области две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу, их родителей привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
Музыка
Выступление Шакиры и Джей Ло вошло в историю Супербоула
В этом году на сцену вышли колумбийка Шакира и американка Дженнифер Лопес. Их выступление вошло в историю Супербоула.
Гаджеты
Брат наркобарона Пабло Эскобара презентовал новый складной смартфон
Брат скандально известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара Роман Эскобара презентовал общественности новый складной смартфон под названием Escobar Fold 2. Гаджет получил ценник в 399 долларов и может стать «убийцей» Samsung Galaxy Fold.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Общество
Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом
Создатели украинского учебника "Всемирной истории" за 10 класс разместили американского актера Киану Ривза на известной фотографии "Обед на небоскребе" намеренно, чтобы привлечь внимание учеников, заявил во вторник автор учебника Игорь Щупак.
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
Шоу-бизнес
Появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа
Эмбер Херд обвиняет бывшего мужа в домашнем насилии и избиении, а Джонни Депп пытается оправдаться, заявляя, что слова актрисы — ложь и клевета.
Политика
СМИ узнали о плане США расширить санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс США может принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2", если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.
Политика
Американский сенатор допустил, что Трамп может продать Аляску России
Один из главных идеологов импичмента Дональда Трампа, сенатор Адам Шифф, предположил, что нынешний глава Белого дома может продать штат Аляска России.
Здоровье
Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса
Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.
Происшествия
Уфимца, защитившего детей от педофила, хотят посадить на 15 лет
Санкину грозит до 15 лет лишения свободы. Пока идет следствие, Калининский районный суд оставил его под домашним арестом.