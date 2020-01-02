Никто не знает, будет ли оказана господдержка производителям электрокаров. Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla рекордно выросла. Как следует из данных торгов на бирже, бумаги подорожали на 19,89%.

Акции Tesla подорожали почти на 20%

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