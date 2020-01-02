Экономика
Газета.RuАкции Tesla подорожали почти на 20%
Никто не знает, будет ли оказана господдержка производителям электрокаров. Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla рекордно выросла. Как следует из данных торгов на бирже, бумаги подорожали на 19,89%.
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Космос
Ученые впервые получили детальные снимки поверхности Солнца
Фотографии океана турбулентной кипящей плазмы на солнечной поверхности астрофизики смогли рассмотреть благодаря самому большому телескопу, когда-либо созданному для наблюдения за звездами - Daniel K. Inouy.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике
Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.
Здоровье
Минздрав готовится к возможной эпидемии коронавируса в РФ
Замглавы Минздрава Сергей Краевой пояснил, что прогнозировать развитие инфекции в РФ в ведомстве пока не могут из-за отсутствия точных коэффициентов.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Общество
Минсельхоз не рассматривает ограничения на поставки продуктов из КНР
Министерство сельского хозяйства России не рассматривает вопрос ограничений на поставки продуктов из Китая.
Политика
На Украине решили создать министерство «оккупированных территорий»
В правительстве Украины было принято решение разделить министерство по делам ветеранов, «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 4 февраля на совещании у президента Украины Владимира Зеленского.
Футбол
Клубы РПЛ единогласно выдвинули Прядкина на пост президента лиги
Напомним, в январе на собрании клубов РПЛ Прядкин был переизбран на пост президента сроком еще на пять лет.
Армия и оружие
Вице-адмирал США Льюис отметил мощь ВМФ России
Наращивание потенциала ВМФ РФ в Арктике и размещение современных подводных лодок в Атлантике ставят под сомнение лидерство США на море, сообщает командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование
Прокуратура ЗАО Москвы принесла журналисту издания Meduza Ивану Голунову извинения за незаконное уголовное преследование, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.
Общество
Украинского министра уличили в фальсификации данных переписи населения
Украинский министр Дмитрий Дубилет, под руководством которого якобы проводилась электронная перепись населения Украины, представил результаты, полученные простым умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики.
Политика
Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился
Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Происшествия
СМИ сообщили о смерти российского советника в Цхинвале
По одной из версий, причиной смерти стало отравление угарным газом.
Культура
Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Хоккей
«Монреаль» одолел «Нью-Джерси» в НХЛ благодаря буллиту Ковальчука
«Монреаль Канадиенс» в серии буллитов одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе
Технологии
LG и ZTE пропустят конференцию MWC 2020 из-за вспышки коронавируса
Компании LG Electronics и ZTE отказались от участия в конференции MWC 2020 из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV.
Политика
Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что размер зарплаты министров и их заместителей будет привязан к средней по стране.
Наука
Пермские ученые научились прогнозировать рост структуры опухоли
Как сообщает ToDay News Ufa исследователи Пермского национального исследовательского университета (ПНИПУ) вместе с израильскими коллегами создали математическую модель, которая объяснит каким образом появляются структуры опухолей, определит условия и механизмы ее появления.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова подогрела слухи о беременности
34-летняя ведущая и певица Ольга Бузова спровоцировала новую волну слухов о возможной беременности.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Общество
«Победа» объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место
Как писали СМИ, ветерана сначала не пускали на посадку из-за перегруза в сто граммов, а затем — на заранее купленные места повышенной комфортности.
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Экономика
В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
Политика
В Кремле объяснили необходимость поправок в Конституцию о Госсовете
Поправки в конституцию в части формирования Госсовета связаны с тем, чтобы основной закон отвечал уровню развития политической системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Киберспорт
Компания Blizzard извинилась за игру Warcraft III: Reforged
Армия и оружие
Офицеров ФСБ в Алеппо убили протурецкие боевики
Офицеры ФСБ, выполняя боевые задачи, погибли в результате «шквального минно-артиллерийского налета» и «перекрестного огня» боевиков.
Здоровье
В Кинешемской ЦРБ начнут проводить операции, которых раньше не делали
В Кинешемской Центральной районной больнице планируют начать оперировать больных при геморрагических инсультах (это спонтанное кровоизлияние в ткани мозга или под мозговые оболочки).
Общество