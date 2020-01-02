Экономика

Газета.RuГазета.RuАкции Tesla подорожали почти на 20%

Никто не знает, будет ли оказана господдержка производителям электрокаров. Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla рекордно выросла. Как следует из данных торгов на бирже, бумаги подорожали на 19,89%.
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Стоимость акции Tesla впервые превысила $900

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BFM.ru03 февраля в 19:45
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
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ФАН вчера в 16:54
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Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование

Прокуратура ЗАО Москвы принесла журналисту издания Meduza Ивану Голунову извинения за незаконное уголовное преследование, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.
РБК 03:40
Общество

Украинского министра уличили в фальсификации данных переписи населения

Украинский министр Дмитрий Дубилет, под руководством которого якобы проводилась электронная перепись населения Украины, представил результаты, полученные простым умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики.
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Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился

Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
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По одной из версий, причиной смерти стало отравление угарным газом.
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Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Как сообщает ToDay News Ufa исследователи Пермского национального исследовательского университета (ПНИПУ) вместе с израильскими коллегами создали математическую модель, которая объяснит каким образом появляются структуры опухолей, определит условия и механизмы ее появления.
ToDay News Ufa вчера в 22:10
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На борту карантинного судна в Японии находятся 24 гражданина РФ

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В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
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Поправки в конституцию в части формирования Госсовета связаны с тем, чтобы основной закон отвечал уровню развития политической системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Кинешемской ЦРБ начнут проводить операции, которых раньше не делали

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Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 01:11
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