Экономика
Газета.RuАкции Tesla подорожали почти на 20%
Никто не знает, будет ли оказана господдержка производителям электрокаров. Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla рекордно выросла. Как следует из данных торгов на бирже, бумаги подорожали на 19,89%.
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Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
Армия и оружие
Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии
Истребитель четвертого поколения Су-35 оказался более успешным, чем изначально предполагали российские военные, и пока затмевает перспективный истребитель пятого поколения Су-57.
Единоборства
Кашин обвинил Хабиба в дискредитации России
Российский корреспондент Олег Кашин считает, что чемпион UFC среди легковесов Хабиб Нурмагомедов не должен представлять РФ на мировой спортивной арене.
Футбол
Продлит ли «Локомотив» контракт с Семиным? Отвечает глава клуба Мещеряков
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с продлением контракта главного тренера команды Юрия Семина.
Здоровье
На Урале родители смертельно больной девочки написали письмо Дональду Трампу
В обращении говорится, что 23 января их дочери поставили диагноз спинальная мышечная атрофия первого типа (персональные данные ребенка и диагноз публикуются Znak.com с письменного разрешения родителей).
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по рублю после новостей о лекарстве от вируса
Потенциал ослабления рубля ограничен; на уровне около 64/$ существенно сокращаются чистые покупки валюты населением.
Общество
Везли как коронавирусную картошку: россияне делятся видеорассказами об эвакуации из Китая – без еды и туалета
Как рассказала вывезенная из Китая россиянка Марина, перед эвакуацией россияне не могли добиться от посольства РФ какой-либо конкретной информации о том, как им готовиться.
Происшествия
Житель Подмосковья убил и выбросил кота из окна на глазах у сына
"Полицейскими установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поймал кота, в присутствии своего малолетнего сына убил животное и выбросил со второго этажа многоквартирного дома", – передает ведомство слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.
Политика
Путин потребовал от правительства добиться прорыва в дебюрократизации
Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от правительства Михаила Мишустина добиться дебюрократизации и рачительной траты средств.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Политика
Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку
Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений.
Общество
Попова предложила доработать закон о принудительной госпитализации
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости доработать законодательство в отношении принудительной госпитализации людей с опасными инфекциями.
Культура
Тверитянка Ольга Самуйлова победила в конкурсе «Краса Вселенной 2020»
Тверитянка Ольга Самуйлова приняла участие в конкурсе «Краса Вселенной 2020», в котором за главный титул боролись представительницы 10 стран мира.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Политика
К законопроекту об изменениях в Конституции поступило 89 поправок
Почти 90 поправок поступило к президентскому законопроекту об изменениях в Конституцию.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Политика
Первый самолет ВКС РФ с россиянами вылетел из Уханя
Общество
Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
Общество
РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства
Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
Происшествия
В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека
В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Авто
Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком
Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Происшествия
Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы
Здоровье
Доктор Мясников назвал людей, которые могут умереть от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, доктор склоняется к бессмысленности обсуждений соотношения количества умерших от коронавируса и тех, кто победил инфекцию.
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе
Общество
Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке
Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.
Общество
Минздрав назвал сроки разработки вакцины от коронавируса
Для разработки вакцины от коронавируса нового типа понадобится от 8 до 10 месяцев.
Культура
Шоу «Первого канала» «Док-Ток» оказалось копией программы RTVI
Первый канал анонсировал премьеру, абсолютно аналогичную формату RTVI.
Футбол
Соболев дебютирует в основе «Спартака» в матче с «Локомотивом»
В основе «красно-белых» дебютирует нападающий Александр Соболев, который в предыдущем матче с «Ростовом» не попал в заявку из-за физической неготовности.