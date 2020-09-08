Акции Tesla потеряли одну пятую стоимости
Смотрите также
Модератора оппозиционного Telegram-канала подвергли унижениям в Чечне
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН
В Минске задержали участников акции в поддержку Колесниковой
В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход
Молодежная сборная России уступила Польше в рамках отбора на Евро-2021
Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП
Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП
На Кубани не планируют повторно вводить карантин из-за коронавируса
Россияне меняют финансовую стратегию после снижения ставок по вкладам
В Германии отказались передавать результаты анализов Навального
Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой
Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным
В ОНК Москвы назвали возможное место отбывания Ефремовым наказания
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Молодежная сборная России уступила Польше в рамках отбора на Евро-2021
Microsoft представила бюджетную консоль Xbox Series S
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
Apple назначила ежегодную презентацию на 15 сентября
Акции американского производителя электрокаров Tesla потеряли одну пятую своей стоимости на волатильном рынке во вторник, 8 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов. На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи акции компании упали на 21,06 процента до 330,21 доллара США.В источнике
Подробнее о событии