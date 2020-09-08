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Lenta.ru
Lenta.ru

Акции Tesla потеряли одну пятую стоимости

Акции американского производителя электрокаров Tesla потеряли одну пятую своей стоимости на волатильном рынке во вторник, 8 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов. На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи акции компании упали на 21,06 процента до 330,21 доллара США.В источнике
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Известия

Акции Tesla обвалились на 21%

Известия17:53
РИА Новости

Акции Tesla рухнули

РИА Новостивчера в 16:28
Газета.Ru

Акции Tesla обвалились на 21%

Газета.Ruвчера в 16:56
РЕН ТВ

Акции Tesla обвалились на 21%

РЕН ТВвчера в 16:56
RT на русском

Акции Tesla упали на 21%

RT на русскомвчера в 16:31
Lenta.ru

Акции Tesla потеряли одну пятую стоимости

Lenta.ru17:17
Комсомольская правда

Обвал на американской бирже: акции Tesla рухнули на 16%

Комсомольская правдавчера в 09:59

В Минске задержали участников акции в поддержку Колесниковой

Силовики в Минске задержали несколько десятков участников акции в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 13:12

В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUM7 сентября в 08:19
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ruвчера в 07:01

Соратник Колесниковой заявил, что для нее были куплены билеты в Мюнхен

Представитель Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков рассказал, что нашел в машине билеты, для него и коллеги по совету Ивана Кравцова - в Турцию, а для члена президиума совета Марии Колесниковой - через Вену в Мюнхен.
РИА Новостивчера в 15:20
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Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 10:32
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В Дагестане женщина вмешалась в драку мужчин и убила одного из них

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении жительницы Дагестана, которая вмешалась в драку четырех мужчин, убила одного и ранила второго, сообщает следственное управление СК по региону.
РИА Новостивчера в 11:14
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Леонид Рошаль назвал некорректным письмо жены Алексея Навального

Глава Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль сообщил, что письмо супруги оппозиционера Алексея Навального к нему не соответствует по содержанию тому, которое он направил немецким врачам.
Русская Планетавчера в 17:03

ЦБ РФ не проводил операций по продаже валюты с расчетами 7 сентября

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 4 сентября, составлял 3,2 млрд руб. С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.
ТАССвчера в 03:21
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Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба и член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и сейчас находится в Мозырском погранотряде.
Городовойвчера в 11:01
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