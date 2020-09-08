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Российская газета
Российская газета

Акции Tesla потеряли одну пятую своей стоимости

Во вторник на волатильном рынке акции производителя электрокаров Tesla потеряли одну пятую своей стоимости. На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи акции компании упали на 21,06%, до 330,21 доллара США. Еще первого сентября они стоили на треть дороже - более 498 долларов за акцию.В источнике
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Российская газета

Акции Tesla потеряли одну пятую своей стоимости

Российская газета18:58
Известия

Акции Tesla обвалились на 21%

Известия17:53
RT на русском

Акции Tesla упали на 21%

RT на русскомвчера в 16:31
РЕН ТВ

Акции Tesla обвалились на 21%

РЕН ТВвчера в 16:56
Газета.Ru

Акции Tesla обвалились на 21%

Газета.Ruвчера в 16:56
РИА Новости

Акции Tesla рухнули

РИА Новостивчера в 16:28
Комсомольская правда

Обвал на американской бирже: акции Tesla рухнули на 16%

Комсомольская правдавчера в 09:59

Михаил Ефремов после приговора взят под стражу в зале суда

Актер Михаил Ефремов, виновный в ДТП с одним погибшим в центре столицы, взят под стражу в зале суда, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из Пресненского районного суда столицы.
Михаил Ефремов после приговора взят под стражу в зале суда
Агентство Москвавчера в 05:55

США применят опыт войны Германии с СССР

В публикации Breaking Defense проводится сравнение использования систем искусственного интеллекта (ИИ), позволяющих американским военным оперативно и эффективно принимать решения в боевых конфликтах будущего, с первоначально успешным опытом гитлеровской Германии в войне с СССР.
Lenta.ru17:15

Правительство вернулось к обсуждению строительства ВНХК

Правительство вернулось к обсуждению возможных параметров проекта по строительству в Находке (Приморский край) крупного нефтехимического комплекса по выпуску бензина, дизеля и нефтехимической продукции.
Ведомостивчера в 16:57
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В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Кaк рассказaл официальный представитель ГПК Антон Бычковский, Кравцов, Родненков и Колесниковa 8 сентября попытались выехать из республики через автодорожный пункт пропускa «Александровкa» на границe с Украиной, передает «РИА Новости».
Известия19:30
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Экс-следователь тюменского СК, уволенный после вечеринки с воровскими лозунгами, не смог оспорить свое увольнение

Бывший следователь тюменского СК Рафик Аглиуллин, уволенный после вечеринки с воровскими лозунгами, не смог оспорить свое увольнение - суд отказал в удовлетворении его иска.
Накануне.Ruвчера в 12:40

Польша закупит в США противотанковые ракетные комплексы Javelin

Варшава, 8 сентября 2020, 17:40 — REGNUM США одобрили поставку Польше противотанковых ракетных комплексов FGM-148 °F Javelin и подписали соглашение по данному вопросу, сообщает 8 сентября инспекторат вооружений армии Польши.
REGNUMвчера в 10:40
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«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ruвчера в 15:33
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Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве

Освобожденный Россией в рамках обмена с Украиной Владимир Балух, который ранее был осужден за хранение боеприпасов и нападение на сотрудника ФСИН, впал в кому после избиения в Киеве, сообщается во вторник на сайте партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность".
РИА Новости18:20

Кардиологи назвали кожный симптом приближающегося сердечного приступа

Специалисты Центра дерматологии и рака кожи Флориды рассказали, что о скором сердечном приступе можно узнать не только по одышке, тревожности и боли в груди, но и по уплотнениям на коже.
Сайт интересных новостей19:59