Акции Tesla потеряли одну пятую своей стоимости
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Во вторник на волатильном рынке акции производителя электрокаров Tesla потеряли одну пятую своей стоимости. На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи акции компании упали на 21,06%, до 330,21 доллара США. Еще первого сентября они стоили на треть дороже - более 498 долларов за акцию.В источнике
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