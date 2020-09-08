Во вторник на волатильном рынке акции производителя электрокаров Tesla потеряли одну пятую своей стоимости. На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи акции компании упали на 21,06%, до 330,21 доллара США. Еще первого сентября они стоили на треть дороже - более 498 долларов за акцию.