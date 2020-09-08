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Lenta.ru
Lenta.ru

Акции Tesla потеряли одну пятую стоимости

Акции американского производителя электрокаров Tesla потеряли одну пятую своей стоимости на волатильном рынке во вторник, 8 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов. На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи акции компании упали на 21,06 процента до 330,21 доллара США.В источнике
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РЕН ТВ

Акции Tesla обвалились на 21%

РЕН ТВвчера в 16:56
Lenta.ru

Акции Tesla потеряли одну пятую стоимости

Lenta.ru17:17
Газета.Ru

Акции Tesla обвалились на 21%

Газета.Ruвчера в 16:56
Известия

Акции Tesla обвалились на 21%

Известия17:53
RT на русском

Акции Tesla упали на 21%

RT на русскомвчера в 16:31
РИА Новости

Акции Tesla рухнули

РИА Новостивчера в 16:28
Комсомольская правда

Обвал на американской бирже: акции Tesla рухнули на 16%

Комсомольская правдавчера в 09:59

Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили

Клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании, сообщает портал Stat News со ссылкой на представителя компании.
Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
РИА Новости18:44

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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Шура без зубов, смерть «Иванушки» и рождение MTV: кто развлекал Россию в год страшного кризиса

На очереди — 1998 год, который запомнился россиянам в первую очередь страшным экономическим кризисом: рубль упал, многие предприятия закрылись, тысячи людей остались без работы и средств к существованию.
Lenta.ru7 сентября в 13:00
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Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального

Реакция стран Евросоюза на ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального последует после получения объяснений от России и будет общей для стран ЕС, сообщило агентство dpa со ссылкой на участников закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.
Ведомостивчера в 11:55
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Эрдоган оценил объем запасов газа на новом месторождении в Черном море

Анкара, 8 сентября 2020, 04:05 — REGNUM Месторождение природного газа «Сакарья», обнаруженное Турцией в Черном море, является вторым по величине источником голубого топлива, открытым в этом году в мире, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции.
REGNUMвчера в 21:05

В Сети появились первые отзывы критиков о фильме «Энола Холмс»

В Сети появились первые отзывы кинокритиков о фильме Гарри Бредбира "Энола Холмс", основанного на рассказах из книжной серии американской писательницы Нэнси Спрингер "The Enola Holmes Mysteries" ("Расследования Энолы Холмс").
РИА Новости17:41

Анонсирован сбор предзаказов на золотые PlayStation 5 за $10 тысяч

Лондон, 8 сентября 2020, 23:01 — REGNUM Британская компания Truly Exquisite, специализирующаяся на торговле предметами роскоши, объявила, что она начнёт принимать предзаказы на необычные версии консоли PlayStation 5 уже завтра, 10 сентября 2020 года.
REGNUMвчера в 16:01
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В Дагестане женщина вмешалась в драку мужчин и убила одного из них

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении жительницы Дагестана, которая вмешалась в драку четырех мужчин, убила одного и ранила второго, сообщает следственное управление СК по региону.
РИА Новостивчера в 11:14
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