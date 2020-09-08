Акции американского производителя электрокаров Tesla потеряли одну пятую своей стоимости на волатильном рынке во вторник, 8 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов. На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи акции компании упали на 21,06 процента до 330,21 доллара США.