Акции Tesla потеряли одну пятую стоимости
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Акции американского производителя электрокаров Tesla потеряли одну пятую своей стоимости на волатильном рынке во вторник, 8 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов. На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи акции компании упали на 21,06 процента до 330,21 доллара США.В источнике
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