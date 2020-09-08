Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
НТВ
НТВ

Акции Tesla рухнули на 21%, Илон Маск потерял 14,3 млрд долларов

По данным Forbes, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который еще в пятницу занимал пятую строчку в списке богатейших людей мира, потерял на падении акций своей компании 14,3 миллиарда долларов и во вторник опустился в рейтинге Forbes на седьмое место.В источнике
Подробнее о событии
Известия

Акции Tesla обвалились на 21%

Известия17:53
Комсомольская правда

Обвал на американской бирже: акции Tesla рухнули на 16%

Комсомольская правдавчера в 09:59
Газета.Ru

Акции Tesla обвалились на 21%

Газета.Ruвчера в 16:56
РЕН ТВ

Акции Tesla обвалились на 21%

РЕН ТВвчера в 16:56
RT на русском

Акции Tesla упали на 21%

RT на русскомвчера в 16:31
РИА Новости

Акции Tesla рухнули

РИА Новостивчера в 16:28
Lenta.ru

Акции Tesla потеряли одну пятую стоимости

Lenta.ru17:17

Иностранцы вернулись к продаже российских акций

По предположению начальника дилингового центра Металлинвестбанка Сергея Романчука, продажа иностранцами акций в августе является «отражением политических рисков — вмешательство в дела Белоруссии и отравление [оппозиционера Алексея] Навального дают повод говорить о новых санкциях».
РБК07:19
3

Песков призвал не сравнивать Россию и Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о «крахе» России в случае разрушения Белоруссии, призвал не проводить параллели между ситуациями в двух странах.
Известия07:40
9

Карасев обслужит матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»

Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит московское дерби в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Спартаком", сообщается на сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости07:51