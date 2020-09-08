Акции Tesla рухнули на 21%, Илон Маск потерял 14,3 млрд долларов
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По данным Forbes, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который еще в пятницу занимал пятую строчку в списке богатейших людей мира, потерял на падении акций своей компании 14,3 миллиарда долларов и во вторник опустился в рейтинге Forbes на седьмое место.В источнике
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