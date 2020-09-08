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Акции Tesla рухнули на 21%, Илон Маск потерял 14,3 млрд долларов

По данным Forbes, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который еще в пятницу занимал пятую строчку в списке богатейших людей мира, потерял на падении акций своей компании 14,3 миллиарда долларов и во вторник опустился в рейтинге Forbes на седьмое место.В источнике
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Российская газета

Акции Tesla потеряли одну пятую своей стоимости

Российская газета18:58
Известия

Акции Tesla обвалились на 21%

Известия17:53
Газета.Ru

Акции Tesla обвалились на 21%

Газета.Ruвчера в 16:56
РЕН ТВ

Акции Tesla обвалились на 21%

РЕН ТВвчера в 16:56
RT на русском

Акции Tesla упали на 21%

RT на русскомвчера в 16:31
РИА Новости

Акции Tesla рухнули

РИА Новостивчера в 16:28
Комсомольская правда

Обвал на американской бирже: акции Tesla рухнули на 16%

Комсомольская правдавчера в 09:59

Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным
РИА Новостивчера в 15:55
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Камавинга стал самым молодым дебютантом сборной Франции за последние 106 лет

Центральный полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга, вышедший на замену на 63-й минуте в матче второго тура Лиги Наций со Швецией (4:2), стал самым молодым игроком сборной Франции более чем за 100 лет.
Советский спорт17:08

В Минске задержали участников акции в поддержку Колесниковой

Силовики в Минске задержали несколько десятков участников акции в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 13:12
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Роза Сябитова перенесла операцию по удалению матки из-за опухоли

Телеведущая Роза Сябитова, госпитализированная 28 августа, сообщила в своем Instagram о перенесенной операции по удалению опухоли в матке вместе с органом и обратилась к своим подписчицам с призывом беречь свое здоровье и предупреждать заболевания, чтобы не сталкиваться потом с тяжелыми последствиями.
Газета.Ruвчера в 10:50
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Жители Сретенского района вынуждены ездить в Читу за медпомощью

Председатель общественной палаты Сретенского района Анна Карабанова во время отчёта министерства здравоохранения Забайкальского края, рассказала, что жители вынуждены обращаться за медпомощью в Читу из-за отсутствия высокотехнологичного оборудования в районной больнице.
ZAB.RU18:45

Компания AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса

Лондон, 9 сентября 2020, 02:06 — REGNUM Возможный побочный эффект у одного из участников клинических испытаний вакцины против коронавируса в Великобритании заставил англо-шведсую фармацевтическую компанию AstraZeneca прервать исследования, сообщает портал Stat News со ссылкой на представителя фармкомпании.
REGNUM19:06
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Росздравнадзор выявил неточность данных о смертности от COVID-19

Сочи, Краснодарский край, 7 сентября 2020, 15:42 — REGNUM Проверка статистики летальных исходов от коронавирусной инфекции выявила неточности в регистрации таких смертей среди пациентов стационаров.
REGNUM7 сентября в 08:42
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