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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Акции Tesla рухнули на 21 процент

Предприниматель выбыл из пятерки самых богатых людей. Ранее Общественная служба новостей сообщила о заявлении Маска по поводу задержания в США россиянина. По словам бизнесмена, гражданин России участвовал в подготовке кибератаки на завод Tesla.В источнике
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Российская газета

Акции Tesla потеряли одну пятую своей стоимости

Российская газета18:58
Комсомольская правда

Обвал на американской бирже: акции Tesla рухнули на 16%

Комсомольская правдавчера в 09:59
Газета.Ru

Акции Tesla обвалились на 21%

Газета.Ruвчера в 16:56
РЕН ТВ

Акции Tesla обвалились на 21%

РЕН ТВвчера в 16:56
RT на русском

Акции Tesla упали на 21%

RT на русскомвчера в 16:31
РИА Новости

Акции Tesla рухнули

РИА Новостивчера в 16:28
Известия

Акции Tesla обвалились на 21%

Известия17:53

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ruвчера в 15:33
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