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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Акции Tesla рухнули на 21 процент

По данным экспертов, речь идет примерно о 16,5 млрд долларов. Предприниматель выбыл из пятерки самых богатых людей. Ранее Общественная служба новостей сообщила о заявлении Маска по поводу задержания в США россиянина.В источнике
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Известия

Акции Tesla обвалились на 21%

Известия17:53
RT на русском

Акции Tesla упали на 21%

RT на русскомвчера в 16:31
Газета.Ru

Акции Tesla обвалились на 21%

Газета.Ruвчера в 16:56
РЕН ТВ

Акции Tesla обвалились на 21%

РЕН ТВвчера в 16:56
Lenta.ru

Акции Tesla потеряли одну пятую стоимости

Lenta.ru17:17
РИА Новости

Акции Tesla рухнули

РИА Новостивчера в 16:28
Комсомольская правда

Обвал на американской бирже: акции Tesla рухнули на 16%

Комсомольская правдавчера в 09:59

Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову.
Российская газета14:50
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Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили из-за пандемии

До сих пор обязательным условием для участия в конкурсе на премию "Оскар" был показ фильма в одном из коммерческих кинотеатров округа Лос-Анжелес в течение семи дней подряд, как минимум три раза в день.
Чеченская Республика Сегодня03:15
437

Сбербанк и Mail.ru Group займутся готовкой

Партнеры получат контроль в сервисе "Кухня на районе" Совместное предприятие (СП) Сбербанка и Mail.ru Group "О2О холдинг" получит 84,7% в сервисе экспресс-доставки еды "Кухня на районе", основанном выходцами из Рокетбанка.
Коммерсантъ08:35
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Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22

Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

Киев не выполнил обещаний, данных президенту РФ Владимиру Путину во время встречи "нормандской четверки" (Украина, РФ, Германия, Франция) в Париже в декабре 2019 года, считает бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан, уволенный президентом Владимиром Зеленским в феврале.
РИА Новости14:14
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«Ньюкасл» не будет продан саудовцам. Решение приняло руководство АПЛ

Решение об отказе в покупке приняло руководство Английской Премьер-Лиги, несмотря на все собранные доказательства того, что все указанные структуры независимы от правительства Саудовской Аравии.
Soccer.ru15:23

Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной

Людмила Казак, адвокат члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой, намерена обратиться к следствию с заявлением о проведении судмедэкспертизы из-за полученных ее подзащитной ушибов, сообщила в среду пресс-служба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
РИА Новости15:23
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ЦБ РФ сообщил об окончании фазы активного восстановления экономики

Потребуется еще немало времени до полного восстановления, особенно в отраслях сферы услуг, наиболее пострадавших от ограничений, а также в экспортных и инвестиционных отраслях, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", опубликованном на сайте ЦБ РФ.
Интерфакс14:10