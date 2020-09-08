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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Акции Tesla рухнули на 21 процент

По данным экспертов, речь идет примерно о 16,5 млрд долларов. Предприниматель выбыл из пятерки самых богатых людей. Ранее Общественная служба новостей сообщила о заявлении Маска по поводу задержания в США россиянина.В источнике
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Российская газета

Акции Tesla потеряли одну пятую своей стоимости

Российская газета18:58
Комсомольская правда

Обвал на американской бирже: акции Tesla рухнули на 16%

Комсомольская правдавчера в 09:59
Газета.Ru

Акции Tesla обвалились на 21%

Газета.Ruвчера в 16:56
РЕН ТВ

Акции Tesla обвалились на 21%

РЕН ТВвчера в 16:56
RT на русском

Акции Tesla упали на 21%

RT на русскомвчера в 16:31
РИА Новости

Акции Tesla рухнули

РИА Новостивчера в 16:28
Известия

Акции Tesla обвалились на 21%

Известия17:53

Премьер Польши вручил Тихановской ключи от нового белорусского центра

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской символические ключи от нового белорусского центра в Варшаве, сообщает в среду агентство Associated Press.
Премьер Польши вручил Тихановской ключи от нового белорусского центра
Интерфакс10:02
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Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал ее как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря», — указано в сообщении Центра.
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
REGNUM12:29
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Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Интерфакс09:07
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Глава ДНР отменил приказ о ликвидации укреплений киевских силовиков

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отменил приказ об уничтожении укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Шумы в связи с согласием Киева провести совместную инспекцию украинских инженерных сооружений у линии соприкосновения.
ТАСС11:50
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Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22

Новый подвид редчайшей арктической бабочки обнаружили в Якутии

Во время полевых исследований в отдаленном горном районе на северо-востоке Якутии биологи из Томского и Алтайского государственных университетов заметили бабочек, похожих на аполлонов арктических (Parnassius arcticus) — самый редкий вид заполярных бабочек из семейства парусников.
РИА Новости07:09