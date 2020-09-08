Акции Tesla рухнули на 21 процент
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По данным экспертов, речь идет примерно о 16,5 млрд долларов. Предприниматель выбыл из пятерки самых богатых людей. Ранее Общественная служба новостей сообщила о заявлении Маска по поводу задержания в США россиянина.В источнике
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