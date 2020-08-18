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Акции Tesla устанавливают новый исторический рекорд

Стоимость акций американской корпорации Tesla показывала рост в понедельник более чем на 10%, устанавливая новый исторический рекорд. Как пишет агентство «Прайм», в ходе торгов понедельника цена акций Tesla впервые превысила отметку в 1800 долларов за бумагу.В источнике
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РБК

Сколько стоит Tesla: как аналитики оценивают компанию Илона Маска

РБКвчера в 08:56
Lenta.ru

Акции Tesla установили исторический рекорд

Lenta.ruвчера в 06:10
ПРАЙМ

Акции Tesla дорожают более чем на 10%, устанавливая новый исторический рекорд

ПРАЙМ17 августа в 15:58
Эхо Москвы

Акции компании Tesla достигли нового максимума

Эхо Москвывчера в 18:07
Коммерсантъ

Акции Tesla достигли нового рекорда

Коммерсантъвчера в 17:45
Компания

Акции Tesla установили новый исторический рекорд

Компания17 августа в 16:48
Телеканал 360°

Акции Tesla достигли нового максимума

Телеканал 360°вчера в 18:18

Как связаны экономики Белоруссии и России. Что важно знать

По данным российского ЦБ, в 2018–2019 годах инвесторы из России ежегодно вкладывали в белорусскую экономику по $0,65 млрд, а общий объем накопленных инвестиций из России в Белоруссию к началу 2020 года составил $4,26 млрд.
РБК17:01
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Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUMвчера в 15:20
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Верховный суд запретил в России движение АУЕ

Верховный Суд РФ признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* («Арестантский уклад един»* или «Арестантское уголовное единство»*) экстремистской организацией.
ТВКвчера в 21:10
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Исполком Гродно выполнил требования протестующих

Властями белорусского Гродно создан Совет общественного согласия по требованию объединенного штаба баллотировавшейся на пост президента страны Светланы Тихановской, местных профсоюзов, партий и представителей демократической общественности.
BFM.ru17:16
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В Санкт-Петербурге погибла девушка, упавшая с платформы в метро

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 17:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге скончалась девушка, ранее упавшая с платформы петербургского метро «Проспект Большевиков», сообщает 18 августа пресс-служба транспортной системы города.
REGNUMвчера в 10:05
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В МИД России осудили соглашение об увеличении контингента США в Польше

"Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив, лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряженности и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов", - так ответила она на подписание соглашения между США и Польшей.
Газета.Ruвчера в 17:08
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Лукашенко признался в использовании армии против протестующих

Минобороны Белоруссии утверждает, что «силы специальных операций Вооруженных сил предназначены для выполнения различных задач специальными методами и способами, в целях недопущения эскалации или прекращения вооруженного конфликта в отношении Республики Беларусь со стороны любого агрессора, и выступают одним из основных элементов стратегического сдерживания».
REGNUMвчера в 16:10
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SpaceX вывела на орбиту еще 58 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на низкую околоземную орбиту еще 58 спутников Starlink, используемых для развертывания глобального интернета, пишет "Интерфакс" со ссылкой на компанию-разработчик SpaceX.
Газета.Ruвчера в 11:46
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