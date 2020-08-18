Акции Tesla устанавливают новый исторический рекорд
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Стоимость акций американской корпорации Tesla показывала рост в понедельник более чем на 10%, устанавливая новый исторический рекорд. Как пишет агентство «Прайм», в ходе торгов понедельника цена акций Tesla впервые превысила отметку в 1800 долларов за бумагу.В источнике
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Акции Tesla дорожают более чем на 10%, устанавливая новый исторический рекорд
ПРАЙМ17 августа в 15:58