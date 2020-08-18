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Акции Tesla устанавливают новый исторический рекорд

Стоимость акций американской корпорации Tesla показывала рост в понедельник более чем на 10%, устанавливая новый исторический рекорд. Как пишет агентство «Прайм», в ходе торгов понедельника цена акций Tesla впервые превысила отметку в 1800 долларов за бумагу.В источнике
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РБК

Сколько стоит Tesla: как аналитики оценивают компанию Илона Маска

РБКвчера в 08:56
Коммерсантъ

Акции Tesla достигли нового рекорда

Коммерсантъвчера в 17:45
Телеканал 360°

Акции Tesla достигли нового максимума

Телеканал 360°вчера в 18:18
Эхо Москвы

Акции компании Tesla достигли нового максимума

Эхо Москвывчера в 18:07
Lenta.ru

Акции Tesla установили исторический рекорд

Lenta.ruвчера в 06:10
Компания

Акции Tesla установили новый исторический рекорд

Компания17 августа в 16:48
ПРАЙМ

Акции Tesla дорожают более чем на 10%, устанавливая новый исторический рекорд

ПРАЙМ17 августа в 15:58

Условия для выплат на детей до 16 лет в августе назвали в Совфеде

Решение о вероятных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от одобрения их целым рядом инстанций, в числе которых есть социальный блок правительства РФ, заявил в беседе с Nation News первый заместитель главы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Условия для выплат на детей до 16 лет в августе назвали в Совфеде
Live24вчера в 06:22
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Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Бывшая соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская призвала Европейский совет не признавать итоги голосования, следует из ее видеообращения, опубликованного на Youtube-канале «Страна для жизни».
Ведомости02:19
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Ещё 1242 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Ещё 1242 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего московские врачи вылечили от коронавируса более 200 тыс. человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском02:10
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Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание

Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву — богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено.
РИА Новостивчера в 07:04
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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