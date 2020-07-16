с чего всё началось

Тяжелый день для нас в Twitter. Мы все чувствуем себя ужасно от того, что это случилось. Мы диагностируем проблему и поделимся с вами всем, чем сможем, когда у нас будет больше понимания того, что конкретно произошло.

Акции Twitter рухнули после того, как аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в соцсети были взломаны. Ценные бумаги подешевели более чем на пять процентов, свидетельствуют данные торгов.

Акции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса

Экономика Минфин пообещал не изымать накопления россиян Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. 419

Политика Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года. 509

Здоровье Пиво не поможет: нарколог объяснил, почему опасно пить алкоголь в жару Да, эффект охлаждения будет, но очень кратковременный, а после температура тела, наоборот, пойдет вверх и обострится чувство жажды, — объяснил главный нарколог УрФО Антон Поддубный.

Политика Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».

Политика Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией» Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. 57

Интернет Google выпустила большое обновление Chrome Компания Google выпустила новую версию фирменного браузера Chrome. В стабильной версии Chrome 84 предлагается несколько важных нововведений. 2

Политика Песков не стал комментировать слухи о назначении врио главы Хабаровского края Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слухи о возможном назначении врио главы Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева, передает корреспондент "Газеты.Ru". 6

Происшествия Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области. 69

Политика Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в твиттере комиссии. 48

Общество В Крыму за сутки выявили 11 новых случаев коронавируса Четверо заболевших приехали из-за рубежа, трое сами обратились за медицинской помощью, двое –контакты с ранее зарегистрированными случаями и ещё двое выявлены при скрининге здоровых лиц, сообщил Сергей Аксенов. 153

Киберспорт В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.

Общество Переболевшие коронавирусом в тяжелой форме могут не вакцинироваться Директор центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, нужно ли проводить вакцинацию переболевшим Covid-19 в тяжелой форме. 354

Армия и оружие В Керчи заложат первые вертолетоносцы типа «Мистраль» Симферополь, 16 июля 2020, 09:31 — REGNUM Вертолетоносцы типа «Мистраль» будут впервые заложены на заводе «Залив» в Керчи, церемония состоится 16 июля при участии президента РФ Владимира Путина.

Здоровье Алтайский край, Тува, Санкт-Петербург — коронавирусные аномалии России Наибольший скачок показателей был зафиксирован на минувшей неделе в Алтайском крае — заболеваемость в регионе выросла более чем в три раза, с 70 до 230 диагнозов в сутки. 15

Шоу-бизнес Максим Галкин собрал с огорода Пугачевой кабачки и перцы Российский юморист и шоумен Максим Галкин продемонстрировал урожай с огорода Аллы Пугачевой.

Авто Новый кроссовер Skoda вышел на тесты почти без камуфляжа Новый электрический Enyaq iV будет базироваться на модульной платформе Volkswagen — MEB, которая специально предназначена для электромобилей.

Политика Верховная рада назначила Кирилла Шевченко главой Нацбанка Украины Киев, 16 июля 2020, 12:05 — REGNUM Верховная рада назначила новым главой Национального банка Украины председателя государственного «Укргазбанка» Кирилла Шевченко, кандидатуру которого на данную должность предложил президент страны Владимир Зеленский.

Общество Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августа Вторая фаза испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена 3 августа; третья фаза будет проходить не только в России, но и за рубежом, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. 14

Общество ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР ФСБ получила информацию о том, что журналист Иван Сафронов передал Чехии сведения, составляющие гостайну, от Службы внешней разведки, сообщение подписал генерал СВР, сообщил адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.