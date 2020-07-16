Общество
ИА Красная ВеснаАкции Twitter упали после взлома аккаунтов Илона Маска и Билла Гейтса
За час с небольшим цена упала до $34,1, после чего последовал небольшой отскок до $34,28 за акцию. Напомним, 15 июля неизвестные взломали Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса, а также компаний Apple и Uber.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
В Twitter рассказали первые выводы расследования взлома аккаунтов знаменитостей
Комсомольская правда00:45
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 04:32, Ашберн
Общество
За сутки в Татарстане выявлено еще 33 случая коронавируса
16 июля в Татарстане зарегистрировано еще 33 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Новый Век 03:50
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Экономика
В России спрос на покупку загородной недвижимости вырос на 77%
После снятия большинства ограничений из-за коронавируса в начале июля в России на 77% вырос спрос на приобретение загородной недвижимости по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Известия вчера в 06:18
Общество
Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться
Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
RT на русском 02:45
Политика
Депутат Госдумы пояснил, какие объекты Турция должна передать России
В интервью "Парламентской газете" Гаврилов уточнил, что к объектам, которые стоит передать Москве, относятся не только храмы, но также подворья, паломнические центры и гостиницы, которые строились русскими и принадлежали дореволюционной России.
Московский Комсомолец вчера в 19:32
Политика
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в Twitter комиссии.
РИА Новости 03:43
Политика
Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины
Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
РБК вчера в 16:18
Общество
Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали
Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня.
Москва 24 вчера в 04:02
Шоу-бизнес
Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Как пишет MASH, тут суд удовлетворил иск компании «Бенефит» к первой семье селебрити.
КМВ Новости 03:02
Культура
Праздничное шоу «Вечерний РУСАЛ» смогут увидеть все жители Хакасии
17 июля в 20:00 впервые в истории РУСАЛа пройдет праздничное телешоу «Вечерний РУСАЛ».
Хакасия 03:32
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Общество
Турция сохранит культурный статус Айя-Софии после превращения в мечеть
Власти Турции подписали документ, согласно которому Айя-София после превращения в мечеть сохранит статус объекта Всемирного наследия.
Известия 04:13
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru вчера в 10:09
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество
В Крыму выявили 17 новых случаев коронавируса
За 15 июля на территории Республики Крым подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.
КИА 02:56
Экономика
Назван срок выхода российской экономики из кризиса
Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
Lenta.ru 04:03
Общество
Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
Благовещенск, 16 июля 2020, 06:17 — REGNUM В Амурской области два выпускника из Белогорска и Завитинска сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 23:17
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
На товузском направлении азербайджано-армянской границы возобновились бои, сообщили в минобороны Азербайджана.
Газета.Ru 03:35
Политика
В компании Nord Stream 2 прокомментировали новые санкции США
Оператор газопровода «Северный поток-2» прокомментировал угрозы главы Госдепа США Майка Помпео ввести санкции против компаний, которые участвуют в строительстве.
Военное дело вчера в 15:31
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14
Наука
Назван ключевой признак осложнений от коронавируса
Французские ученые выявили основную отличительную черту пациентов, находящихся в группе риска развития осложнений на фоне коронавируса.
Live24 01:17
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Происшествия
Майор полиции погибла в Хабаровске при падении из окна
Сотрудница полиции погибла при падении из окна в Хабаровске, правоохранители проводит проверку обстоятельств произошедшего.
Известия вчера в 23:53
Общество
В России профессия врача стала самой востребованной во время эпидемии
Минэкономики России составило рейтинг самых востребованных профессий в России в апреле–мае.
Коммерсантъ 03:58
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Гаджеты
IPhone 12 получит тканевый кабель для зарядки в комплекте
MobiDevices вчера в 03:15
Здоровье
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прилетит в Екатеринбург
В пятницу, 17 июля, в Свердловской области ждут визита Михаила Мурашко, министра здравоохранения России.
Регион online вчера в 08:44
Футбол
Федун предложил создать хэштег о судействе «Спартака»
Москва, 15 июля 2020, 23:23 — REGNUM Владелец московского «Спартака» Леонид Федун призвал всех арбитров судить «красно-белых», как «Зенит» из Санкт-Петербурга.
REGNUM вчера в 16:23