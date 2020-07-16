с чего всё началось

За час с небольшим цена упала до $34,1, после чего последовал небольшой отскок до $34,28 за акцию. Напомним, 15 июля неизвестные взломали Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса, а также компаний Apple и Uber.

Акции Twitter упали после взлома аккаунтов Илона Маска и Билла Гейтса

Экономика В России спрос на покупку загородной недвижимости вырос на 77% После снятия большинства ограничений из-за коронавируса в начале июля в России на 77% вырос спрос на приобретение загородной недвижимости по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. 8

Общество Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться. 23

Политика Депутат Госдумы пояснил, какие объекты Турция должна передать России В интервью "Парламентской газете" Гаврилов уточнил, что к объектам, которые стоит передать Москве, относятся не только храмы, но также подворья, паломнические центры и гостиницы, которые строились русскими и принадлежали дореволюционной России. 8

Политика Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в Twitter комиссии. 44

Политика Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.

Общество Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня. 110

Политика В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии. 597

Экономика Минфин пообещал не изымать накопления россиян Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. 372

Общество Турция сохранит культурный статус Айя-Софии после превращения в мечеть Власти Турции подписали документ, согласно которому Айя-София после превращения в мечеть сохранит статус объекта Всемирного наследия.

Общество В Крыму выявили 17 новых случаев коронавируса За 15 июля на территории Республики Крым подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов. 153

Экономика Назван срок выхода российской экономики из кризиса Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года. 5

Общество Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов Благовещенск, 16 июля 2020, 06:17 — REGNUM В Амурской области два выпускника из Белогорска и Завитинска сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона. 1

Наука Назван ключевой признак осложнений от коронавируса Французские ученые выявили основную отличительную черту пациентов, находящихся в группе риска развития осложнений на фоне коронавируса. 1