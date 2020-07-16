Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаАкции Twitter упали после взлома аккаунтов Илона Маска и Билла Гейтса

За час с небольшим цена упала до $34,1, после чего последовал небольшой отскок до $34,28 за акцию. Напомним, 15 июля неизвестные взломали Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса, а также компаний Apple и Uber.
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с чего всё началось
Исполнительный директор сети Джек Дорси в своем микроблоге назвал
 случившееся «тяжелым днем для нас» и пообещал раскрыть подробности взлома, как только разработчикам станет полностью понятно, что произошло.
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Акции Twitter упали более чем на 3% после массового взлома аккаунтов

РБК03:57

В Twitter рассказали первые выводы расследования взлома аккаунтов знаменитостей

Комсомольская правда00:45

Глава Twitter пообещал расследовать взлом аккаунтов знаменитостей

Коммерсантъвчера в 23:24

Twitter возобновил работу большинства аккаунтов

Российская газетавчера в 23:22

Twitter проведет расследование массового взлома аккаунтов знаменитостей

Газета.Ru02:13

В Twitter раскрыли подробности взлома аккаунтов знаменитостей

ТАССвчера в 23:36

Twitter начал расследование взлома аккаунтов знаменитостей

Известиявчера в 20:00
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Общество

За сутки в Татарстане выявлено еще 33 случая коронавируса

16 июля в Татарстане зарегистрировано еще 33 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
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Общество

В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
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Экономика

В России спрос на покупку загородной недвижимости вырос на 77%

После снятия большинства ограничений из-за коронавируса в начале июля в России на 77% вырос спрос на приобретение загородной недвижимости по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
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Общество

Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
RT на русском 02:45
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Политика

Депутат Госдумы пояснил, какие объекты Турция должна передать России

В интервью "Парламентской газете" Гаврилов уточнил, что к объектам, которые стоит передать Москве, относятся не только храмы, но также подворья, паломнические центры и гостиницы, которые строились русскими и принадлежали дореволюционной России.
Московский Комсомолец вчера в 19:32
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Политика

Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в Twitter комиссии.
РИА Новости 03:43
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Политика

Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины

Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
РБК вчера в 16:18
Общество

Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали

Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня.
Москва 24 вчера в 04:02
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Шоу-бизнес

Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Как пишет MASH, тут суд удовлетворил иск компании «Бенефит» к первой семье селебрити.
КМВ Новости 03:02
Культура

Праздничное шоу «Вечерний РУСАЛ» смогут увидеть все жители Хакасии

17 июля в 20:00 впервые в истории РУСАЛа пройдет праздничное телешоу «Вечерний РУСАЛ».
Хакасия 03:32
Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
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Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
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Общество

Турция сохранит культурный статус Айя-Софии после превращения в мечеть

Власти Турции подписали документ, согласно которому Айя-София после превращения в мечеть сохранит статус объекта Всемирного наследия.
Известия 04:13
Политика

В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины

Ruposters.ru вчера в 10:09
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Происшествия

В Екатеринбурге загорелась клиника, предлагающая тесты на коронавирус

ФедералПресс 01:58
Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
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Общество

В Крыму выявили 17 новых случаев коронавируса

За 15 июля на территории Республики Крым подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.
КИА 02:56
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Экономика

Назван срок выхода российской экономики из кризиса

Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
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Общество

Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

Благовещенск, 16 июля 2020, 06:17 — REGNUM В Амурской области два выпускника из Белогорска и Завитинска сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 23:17
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Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

На товузском направлении азербайджано-армянской границы возобновились бои, сообщили в минобороны Азербайджана.
Газета.Ru 03:35
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Политика

В компании Nord Stream 2 прокомментировали новые санкции США

Оператор газопровода «Северный поток-2» прокомментировал угрозы главы Госдепа США Майка Помпео ввести санкции против компаний, которые участвуют в строительстве.
Военное дело вчера в 15:31
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Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix

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Наука

Назван ключевой признак осложнений от коронавируса

Французские ученые выявили основную отличительную черту пациентов, находящихся в группе риска развития осложнений на фоне коронавируса.
Live24 01:17
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Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

RT на русском вчера в 23:27
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Происшествия

Майор полиции погибла в Хабаровске при падении из окна

Сотрудница полиции погибла при падении из окна в Хабаровске, правоохранители проводит проверку обстоятельств произошедшего.
Известия вчера в 23:53
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Общество

В России профессия врача стала самой востребованной во время эпидемии

Минэкономики России составило рейтинг самых востребованных профессий в России в апреле–мае.
Коммерсантъ 03:58
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Происшествия

Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
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Гаджеты

IPhone 12 получит тканевый кабель для зарядки в комплекте

MobiDevices вчера в 03:15
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Здоровье

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прилетит в Екатеринбург

В пятницу, 17 июля, в Свердловской области ждут визита Михаила Мурашко, министра здравоохранения России.
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Футбол

Федун предложил создать хэштег о судействе «Спартака»

Москва, 15 июля 2020, 23:23 — REGNUM Владелец московского «Спартака» Леонид Федун призвал всех арбитров судить «красно-белых», как «Зенит» из Санкт-Петербурга.
REGNUM вчера в 16:23
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