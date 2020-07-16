Общество

Lenta.ruLenta.ruАкции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса

Акции Twitter рухнули после того, как аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в соцсети были взломаны. Ценные бумаги подешевели более чем на пять процентов, свидетельствуют данные торгов.
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Акции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса

Lenta.ru05:19

Акции компании Твиттер на предварительных торгах в США подешевели более чем на 5% после хакерской атаки

Эхо Москвы06:05

Могущество и колоссальные возможности. Зачем хакеры взломали Twitter

РБК06:43

Акции Twitter подешевели на торгах почти на 5% из-за хакерской атаки

Ведомости06:19

Twitter проведет расследование массового взлома аккаунтов знаменитостей

Газета.Ru02:13

Глава Twitter пообещал расследовать взлом аккаунтов знаменитостей

Коммерсантъвчера в 23:24

Глава Twitter пообещал сообщить результаты расследования предполагаемого взлома аккаунтов

ТАССвчера в 21:51
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Общество

В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

РБК вчера в 08:03
760
Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
10
Экономика

Ведущие американские банки объявили бойкот нефтегазовому сектору США

Ведущие банки США объявили бойкот нефтегазовым компаниям страны и отказываются кредитовать эти организации, нарушая антимонопольное законодательство.
ФАН вчера в 07:20
10
Наука

Определены все опасные симптомы инфекции коронавируса SARS-CoV-2

В очередной раз ученые определили главные симптомы заражения коронавирусной инфекцией.
Городовой 14 июля в 14:04
21
Общество

Вопрос с открытием ресторанов в Калининграде решится в пятницу

Уже с субботы в Калининградской области могут начать работать рестораны в закрытых помещениях.
Каскад 05:51
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Шоу-бизнес

Плачущая Федункив призналась, что муж годами избивал её до переломов

Paparazzi.ru 06:45
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Общество

В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
162
Общество

Собянин надеется избежать второй волны коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса в столице - возвращение карантина кажется городским властям маловероятным.
Газета.Ru 05:27
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Общество

Суд удалил из зала адвоката Сафронова за отказ от неразглашения

Мосгорсуд удалил с заседания одного из адвокатов журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, потому что защитник отказался дать подписку о неразглашении государственной тайны.
РБК 07:26
Политика

Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц

Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости вчера в 14:27
162
Общество

В Краснодарском крае с 18 июля откроются аквапарки и бассейны

Губернатор региона Вениамин Кондратьев принял решение открыть с 18 июля следующие организации: – аквапарки, аттракционы на открытом воздухе; – бассейны, только с жестким соблюдением санитарных требований; – библиотеки, но без работы читальных залов.
АиФ Краснодар 07:12
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Происшествия

Вандалы отрезали голову фигуре Дзюбы в Подмосковье

Газета.Ru 05:37
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Футбол

Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА. Первая Бельгия

Россия осталась в рейтинге на 38-м месте. По состоянию на 16 июля в активе сборной 1470 очков – так же, как и в предыдущем рейтинге.
Бомбардир.ру 07:04
Политика

Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
487
Политика

В Кремле отреагировали на угрозы санкций США по «Северному потоку — 2»

Возможные санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.
RT на русском 05:55
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Кино

Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом

Evo-rus.com 03:21
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Общество

Объяснены причины ошибок тестов на коронавирус

Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить состояние вируса.
Lenta.ru вчера в 23:34
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Политика

Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции

На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском 05:47
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Футбол

Федун предложил создать хэштег о судействе «Спартака»

Несмотря на позитивный итог встречи, владелец "Спартака" Леонид Федун не удержался от едких комментариев в адрес арбитров и даже предложил запустить хэштег в поддержку его команды.
Газета.Ru 04:30
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Общество

Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

Lenta.ru 07:23
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Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия вчера в 22:49
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Кино

Режиссер «Константина» рассказал о сиквеле

Первый фильм был достаточно успешен. Мы планировали сделать ответственный, более жесткий сиквел.
Kinonews.ru 03:19
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Политика

Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией»

Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
REGNUM вчера в 23:43
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Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

На товузском направлении азербайджано-армянской границы возобновились бои, сообщили в минобороны Азербайджана.
Газета.Ru 03:35
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Политика

Российские пранкеры разыграли польского президента Анджея Дуду

Переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде позвонил генеральный секретарь ООН, бывший премьер министр Португалии Антониу Гуттериша.
Каскад 03:03
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Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv вчера в 08:12
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Происшествия

Российского депутата посадили на 12 лет за 800 граммов марихуаны

По данным издания, 42-летний народный избранник приобрел около 800 граммов марихуаны и хранил ее дома для дальнейшей продажи.
Lenta.ru 07:00
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Технологии

Обновление Windows 10 самостоятельно удаляет приложения из системы

Накопительное обновление для операционной системы Windows 10 под номером KB4565503 самостоятельно удаляет некоторые приложения.
Деловое.ТВ 06:15
12
Кино

Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix

Evo-rus.com 03:14
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Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика

Как минимум семь человек погибли в ночь на 16 июля в результате крушения самолета служб безопасности в провинции Ван на востоке Турции, сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.
Газета.Ru 05:32
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Илон Маск
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Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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Билл Гейтс
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Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
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