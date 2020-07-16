Общество
Lenta.ruАкции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса
Акции Twitter рухнули после того, как аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в соцсети были взломаны. Ценные бумаги подешевели более чем на пять процентов, свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Оценить280
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 07:35, Ашберн
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
РБК вчера в 08:03
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Экономика
Ведущие американские банки объявили бойкот нефтегазовому сектору США
Ведущие банки США объявили бойкот нефтегазовым компаниям страны и отказываются кредитовать эти организации, нарушая антимонопольное законодательство.
ФАН вчера в 07:20
Наука
Определены все опасные симптомы инфекции коронавируса SARS-CoV-2
В очередной раз ученые определили главные симптомы заражения коронавирусной инфекцией.
Городовой 14 июля в 14:04
Общество
Вопрос с открытием ресторанов в Калининграде решится в пятницу
Уже с субботы в Калининградской области могут начать работать рестораны в закрытых помещениях.
Каскад 05:51
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Общество
Собянин надеется избежать второй волны коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса в столице - возвращение карантина кажется городским властям маловероятным.
Газета.Ru 05:27
Общество
Суд удалил из зала адвоката Сафронова за отказ от неразглашения
Мосгорсуд удалил с заседания одного из адвокатов журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, потому что защитник отказался дать подписку о неразглашении государственной тайны.
РБК 07:26
Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости вчера в 14:27
Общество
В Краснодарском крае с 18 июля откроются аквапарки и бассейны
Губернатор региона Вениамин Кондратьев принял решение открыть с 18 июля следующие организации: – аквапарки, аттракционы на открытом воздухе; – бассейны, только с жестким соблюдением санитарных требований; – библиотеки, но без работы читальных залов.
АиФ Краснодар 07:12
Происшествия
Вандалы отрезали голову фигуре Дзюбы в Подмосковье
Газета.Ru 05:37
Футбол
Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА. Первая Бельгия
Россия осталась в рейтинге на 38-м месте. По состоянию на 16 июля в активе сборной 1470 очков – так же, как и в предыдущем рейтинге.
Бомбардир.ру 07:04
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Политика
В Кремле отреагировали на угрозы санкций США по «Северному потоку — 2»
Возможные санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.
RT на русском 05:55
Кино
Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом
Evo-rus.com 03:21
Общество
Объяснены причины ошибок тестов на коронавирус
Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить состояние вируса.
Lenta.ru вчера в 23:34
Политика
Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции
На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском 05:47
Футбол
Федун предложил создать хэштег о судействе «Спартака»
Несмотря на позитивный итог встречи, владелец "Спартака" Леонид Федун не удержался от едких комментариев в адрес арбитров и даже предложил запустить хэштег в поддержку его команды.
Газета.Ru 04:30
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия вчера в 22:49
Кино
Режиссер «Константина» рассказал о сиквеле
Первый фильм был достаточно успешен. Мы планировали сделать ответственный, более жесткий сиквел.
Kinonews.ru 03:19
Политика
Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией»
Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
REGNUM вчера в 23:43
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
На товузском направлении азербайджано-армянской границы возобновились бои, сообщили в минобороны Азербайджана.
Газета.Ru 03:35
Политика
Российские пранкеры разыграли польского президента Анджея Дуду
Переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде позвонил генеральный секретарь ООН, бывший премьер министр Португалии Антониу Гуттериша.
Каскад 03:03
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Происшествия
Российского депутата посадили на 12 лет за 800 граммов марихуаны
По данным издания, 42-летний народный избранник приобрел около 800 граммов марихуаны и хранил ее дома для дальнейшей продажи.
Lenta.ru 07:00
Технологии
Обновление Windows 10 самостоятельно удаляет приложения из системы
Накопительное обновление для операционной системы Windows 10 под номером KB4565503 самостоятельно удаляет некоторые приложения.
Деловое.ТВ 06:15
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
Как минимум семь человек погибли в ночь на 16 июля в результате крушения самолета служб безопасности в провинции Ван на востоке Турции, сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.
Газета.Ru 05:32