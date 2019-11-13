Экономика
ПРАЙМРынок акций РФ снизился третий день подряд в рамках коррекции
Российский фондовый рынок продолжил корректироваться вниз третий день подряд после недавнего обновления основными биржевыми индексами максимумов — многолетнего (по РТС) и исторического (по индексу Мосбиржи).
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Происшествия
Главу ростовского управления ФСИН подозревают в разглашении гостайны
Как сообщало ИА REGNUM, о задержании руководителей ростовского главка ФСИН России стало известно 13 ноября.
REGNUM 05:03
Происшествия
Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега
Lenta.ru вчера в 04:37
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Вести.Ru 04:29
Происшествия
ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете
Российская газета 02:25
Финансы
Минфин снизит долю доллара в ФНБ
Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США.
Российская газета 04:45
Кино
HBO может представить продолжение сериала «Друзья»
Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Энергетика
МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
ТАСС вчера в 23:24
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
Шоу-бизнес
Боярская опубликовала в Instagram новое фото со съёмок
Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская выложила на своей странице в Instagram новую фотографию.
Neva.Today вчера в 05:30
Общество
Верховный суд усилил защиту подавших декларации об амнистии капиталов
Верховный суд России усилил защиту предпринимателей, подавших декларации в рамках закона об амнистии капиталов.
ТАСС 04:32
Общество
Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции
Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.
РБК 04:46
Экономика
ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации 100% Tele2
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации 100% Tele2, говорится в сообщении ведомства.
ПРАЙМ вчера в 11:19
Происшествия
Задержан третий подозреваемый по делу об угрозах судье Мосгорсуда
В столичном аэропорту Внуково задержан Евгений Ерзунов — третий фигурант уголовного дела об угрозах убийством судье Мосгорсуда.
Известия 05:21
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе школьница найдена живой
В Ставрополе нашли живой пропавшую 16-летнюю школьницу.
Вести.Ru вчера в 16:21
Технологии
В Ростехе создали способ передачи секретных данных по общим сетям
Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) создал комплекс для защищенного обмена секретными данными по телефонным линиям и IP-сетям общего пользования, сообщили в пресс-службе Ростеха.
РИА Новости 04:58
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
На Урал и Сибирь надвигается аномально холодная погода — во второй половине текущей недели на восточной территории России ожидается арктический антициклон.
Lenta.ru 00:24
Общество
По версии журнала Glamour Регина Тодоренко стала женщиной года
12 ноября редакция журнала Glamour организовала мероприятие, где премию «Женщина года» получила Регина Тодоренко.
Дни24 04:08
Футбол
Карпин и шесть игроков «Ростова» могут покинуть клуб
Занимающий третье место в Российской преьмер-лиге «Ростов» может расстаться с шестью игроками основного состава и главным тренером Валерием Карпиным.
Спорт день за днем 05:19
Общество
Рекордные морозы пришли в США из Сибири
Рекордные морозы зафиксированы во множестве американских штатов из-за массы арктического воздуха, изначально образовавшейся в Сибири, передает CBS News.
Известия вчера в 20:45
Экономика
На Кубани увеличат прожиточный минимум пенсионера
Согласно приказу краевого министерства труда и соцразвития от 23 августа 2019 года, величина прожиточного минимума во втором квартале нынешнего года составляет для трудоспособного населения 12 030 рублей в месяц, для детей – 10 639 рублей в месяц, для пенсионеров – 9159 рублей в месяц, всего на душу населения – 11 107 рублей в месяц.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Общество
Сотрудница Госдепа сфальсифицировала обложку Time с ее лицом
Сотрудницу Госдепартамента США Мину Чан уличили в приукрашивании резюме и создании поддельной обложки журнала Time с ее лицом.
ФАН 02:55
Здоровье
Терапевт из США назвал лекарства, которые опасны для пожилых людей
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые из США предупреждают, что многим пожилым людям категорически противопоказано применение ряд лекарств, а точнее шести.
ToDay News Ufa 10 ноября в 21:54
Кино
Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel
Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.
Телеканал 360° 11 ноября в 21:17
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Общество
Из Москвы в Севастополь запустят прямой поезд
Севастополь и Москву свяжет прямой поезд, который планируют запустить весной 2020 года.
Российская газета 04:48
Экономика
Сбербанк опробует доставку карт клиентам
Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Интерфакс вчера в 02:35
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16