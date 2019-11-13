Экономика

ПРАЙМПРАЙМРынок акций РФ снизился третий день подряд в рамках коррекции

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Российский фондовый рынок продолжил корректироваться вниз третий день подряд после недавнего обновления основными биржевыми индексами максимумов — многолетнего (по РТС) и исторического (по индексу Мосбиржи).
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