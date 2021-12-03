Расписки падают на новостях о передаче АО "Газпромбанк" холдингу "Газпром-медиа" 45% компании "МФ Технологии", которая контролирует 57,3% голосующих акций VK, а также об уходе Бориса Добродеева с поста генерального директора VK.
Центральный районный суд в Воронеже приговорил к девяти годам колонии и штрафу в размере 3,5 млн рублей бывшего замначальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области Александра Чалого.