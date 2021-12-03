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Акции VK упали в цене на 4,75 процента в ходе торгов 3 декабря

На момент написания новости бумаги теряют 4,75 процента, стоимость составляет 1284,2 рубля.
Lenta.ru
Четверг расписки VK завершили ростом на 6,6% — после новости о том, что USM продал свои 45% акций "МФ Технологий" страховой группе "Согаз".
ПРАЙМ
-> Сегодня же бумаги пошли вниз после новостей о смене акционеров VK и об уходе генерального директора Бориса Добродеева.
Finam.Ru
Расписки падают на новостях о передаче АО "Газпромбанк" холдингу "Газпром-медиа" 45% компании "МФ Технологии", которая контролирует 57,3% голосующих акций VK, а также об уходе Бориса Добродеева с поста генерального директора VK.
ТАСС

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Акции VK упали в цене на 4,75 процента в ходе торгов 3 декабря
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