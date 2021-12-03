Британская ассоциация акушерок извинилась за то, что назвала матерей «постродовыми людьми»

Британская королевская ассоциация акушерок RCM извинилась за то, что в новом руководстве для больниц убрала упоминание женщин и матерей, заменив их понятием "постродовые люди".