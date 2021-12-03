Lenta.ruАкции VK упали в цене на 4,75 процента в ходе торгов 3 декабряНа момент написания новости бумаги теряют 4,75 процента, стоимость составляет 1284,2 рубля.Lenta.ruРасписки падают на новостях о передаче АО "Газпромбанк" холдингу "Газпром-медиа" 45% компании "МФ Технологии", которая контролирует 57,3% голосующих акций VK, а также об уходе Бориса Добродеева с поста генерального директора VK.ТАСС-> Сегодня же бумаги пошли вниз после новостей о смене акционеров VK и об уходе генерального директора Бориса Добродеева.Finam.RuКак стало известно ранее, генеральный директор VK Борис Добродеев покинет свой пост после выхода из компании холдинга USM Алишера Усманова.КомпанияЧитать далееСвернутьОбщественная служба новостейОбщественная служба новостейDaily StormПодробнее о событии«ВГазпроме»: что ждет VK после смены владельцев?BFM.ruвчера в 14:28Акции VK начали падать в ценеОбщественная служба новостейвчера в 05:30Бумаги VK упали более чем на 5% на фоне смены собственникаКомпаниявчера в 06:59Расписки VK восприняли смену акционеров спадом почти на 4%Finam.Ruвчера в 05:49Бумаги VK падают более чем на 4% на фоне ухода гендиректораПРАЙМвчера в 05:42Депозитарные расписки VK на Мосбирже падают более чем на 9% на корпоративных новостяхТАССвчера в 09:57Акции VK упали в цене на 4,75 процента в ходе торгов 3 декабряLenta.ruвчера в 05:14Показать ещёОценить29Поделиться