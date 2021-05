Mass Effect Legendary Edition стал лидером продаж в Великобритании в конце мая

Топ продаваемых игр в Великобритании в период с 9 по 15 мая выглядит следующим образом: первое место - Mass Effect Legendary Edition, второе у Resident Evil Village, а далее Marvel's Spider-Man: Miles Morales, FIFA 21, Subnautica: Below Zero, Animal Crossing: New Horizons и другие.