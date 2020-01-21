Финансы
РБКАкции ВТБ выросли на 3% после слов Костина о дивидендах за 2019 год
Обыкновенные акции ВТБ выросли на 3,14% до 0,04953 рубля по состоянию на 12:03 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. «Я бы хотел, чтобы по обыкновенным акциям акционеры получили столько же, сколько исходя из 50%-ной доли прибыли», — приводит слова Костина «Интерфакс».
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Политика
Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры
Система разведения полномочий по надзору и ведению следствия между Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом показала свою эффективность.
Армия и оружие
Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главу Минобороны Андрея Равкова госсекретарем Совбеза страны, передает «БелТА».
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Футбол
Гвардиола предложил отменить Кубок лиги
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что большое количество игр в сезоне провоцирует травмы футболистов и негативно сказывается на клубах.
Транспорт
В Петербурге из-за транспортной реформы появится «проездной на час»
Петербуржцам, которым придется ездить с пересадками после отмены маршруток в 2020 году в результате транспортной реформы, решили помочь единым проездным билетом на 60 минут.
Шоу-бизнес
В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко
4-летняя дочь участницы шоу Comedy Woman Марии Кравченко подверглась настоящей травле со стороны поклонников своей матери.
Общество
В АТОР рассказали, когда на курорты Египта полетят первые рейсы
АТОР, ссылаясь на экспертов авиаотрасли, пояснила, что успешная проверка позволит россиянам полететь на отдых в Египет уже в конце апреля — начале мая.
Политика
Порошенко приведут на допрос силой
Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о принудительном приводе бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос.
Общество
Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
Политика
В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Наука
В США создан робоголубь с настоящими крыльями
В США ученым из Стэнфордского университета удалось создать первого в мире робота с крыльями из настоящих перьев.
Наука
МКС оказалась загрязнена грибками и бактериями
Экономика
«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Происшествия
Названа предварительная причина пожара c 11 жертвами в Томской области
Причиной пожара в одноэтажном деревянном жилом доме в поселке Причулымский Томской области, по предварительным данным, стала неисправность электрооборудования, которое работало в аварийном режиме.
Кино
«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката
Космос
Ученые обнаружили возле Солнца редкий астероид
Политика
Клишас рассказал о принципах голосования по поправкам в Конституцию
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию будет построено на принципах прозрачности, понятности и доступности, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по поправкам Андрей Клишас.
Шоу-бизнес
Резко похудевшая Лариса Долина вышла в свет в узких брюках
Певица стала главной звездой банкета в честь Хиблы Герзмавы. Лариса Долина продолжает терять вес.
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Религия
На Урале планируется построить самый большой храм в мире
Кино
В США вручили премии Гильдии киноактеров
Премия «Лучшая мужская роль» досталась исполнителю роли Джокера в одноименном фильме — Хоакину Фениксу.
Гаджеты
Xiaomi и Realme уже готовят смартфоны на новейшем чипе Snapdragon 720G
Компания Qualcomm Technologies только-только представила чип Snapdragon 720G, рассчитанный на аппараты с поддержкой мобильной связи 4G/LTE.
Политика
Песков прокомментировал переход Чайки на новую работу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о новой работе Юрия Чайки, передаёт РИА Новости.
Футбол
«Сочи» объявил о переходе Кокорина
Футбол
«Спартак» официально объявил об уходе Ананидзе
Финансы
Подсчитан эффект на экономику России от плана Путина
Экономисты подсчитали эффект от повышения социальных расходов в рамках плана президента России Владимира Путина, озвученного в ходе послания Федеральному собранию.
Политика
Песков: об идее дать право входа в РФ регионам других стран не слышал
На вопрос об отношении к идее предоставления права регионам Украины и Белоруссии присоединяться к России, пресс-секретарь президента РФ Александр Песков ответил, что не знаком с этим предложением, сообщает 21 января телеканал Рен-ТВ.
Кино
Путин поздравил Харатьяна с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актера, продюсера и исполнителя песен Дмитрия Харатьяна с 60-летним юбилеем.
Общество
Сбербанк рассказал о мощнейшей в своей истории DDOS-атаке
«2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDOS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка», — цитирует РИА Новости Кузнецова.