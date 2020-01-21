Финансы

РБКРБКАкции ВТБ выросли на 3% после слов Костина о дивидендах за 2019 год

Обыкновенные акции ВТБ выросли на 3,14% до 0,04953 рубля по состоянию на 12:03 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. «Я бы хотел, чтобы по обыкновенным акциям акционеры получили столько же, сколько исходя из 50%-ной доли прибыли», — приводит слова Костина «Интерфакс».
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Акции ВТБ выросли на 3% после слов Костина о дивидендах за 2019 год

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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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