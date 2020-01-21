Финансы
РБКАкции ВТБ выросли на 3% после слов Костина о дивидендах за 2019 год
Обыкновенные акции ВТБ выросли на 3,14%, до ₽0,04953 по состоянию на 12:03 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. «Я бы хотел, чтобы по обыкновенным акциям акционеры получили столько же, сколько исходя из 50%-ной доли прибыли», — приводит слова Костина «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 07:01, Ашберн
Армия и оружие
Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Игры
Sony снизила цену на PlayStation 4
По всей видимости Sony начала подготовку к переходу на консоль нового поколения и поэтому решила порадовать геймеров скидками, а именно снижением цены на PlayStation 4 Slim.
Экономика
В Минфине может смениться куратор налоговой политики
Новым замминистра финансов, курирующим налоги, в правительстве Михаила Мишустина может стать директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
Политика
Вице-премьер Акимов не войдет в новое правительство Мишустина
В новый состав правительство не войдет исполняющий обязанность вице-премьера по транспорту и связи, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика» Максим Акимов.
Экономика
«Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге
"Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта и таким образом не воспользовался преимущественным правом выкупа у банка доли в проекте.
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Политика
В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине.
Происшествия
Члены саратовской «банды киллеров» получили от 16 лет до пожизненного
Клусов, несмотря на помощь следствию, получил пожизненный срок, Быстровой дали 16 лет в колонии общего режима, а Силенко-младший получил 19 лет в колонии строгого режима.
Политика
В Кремле пояснили спешку с изменением Конституции РФ
Как отметил официальный представитель Кремля, рассмотрение законопроекта о внесении конституционных поправок нельзя «откладывать в долгий ящик».
Общество
Украинцев возмутила жалоба министра образования на низкую зарплату
Украинцы напомнили министру, что по стране средняя зарплата в три раза меньше, чем у Новосад, сообщает телеканал «360».
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала снимки с Меладзе из Италии
В личном блоге в Instagram Вера Брежнева опубликовала сразу несколько снимков с отдыха в Италии, где она находится с Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой.
Общество
Принц Гарри отправился в Канаду к жене и сыну
Британский принц Гарри покинул Соединенное Королевство и отправился в Канаду, где его ждут жена Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
Энергетика
Белоруссия закупила нефть у Норвегии
Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
Общество
Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным
С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
Происшествия
В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда
Управляющий отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Денис Майборода арестован на один месяц.
Футбол
«Сочи» объявил о переходе Кокорина
Биатлон
Резцова считает исключение Малышко из сборной правильным шагом
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением об исключении биатлониста Дмитрия Малышко из состава сборной России.
Происшествия
Суд отменил 14 постановлений об обысках у сотрудников ФБК
Мосгорсуд отменил несколько постановлений Басманного суда об обысках у сотрудников и волонтеров Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Политика
В Иране предложили три миллиона долларов за голову Трампа
Член парламента Ирана Ахмад Хамзе предложил заплатить за голову американского президента Дональда Трампа три миллиона долларов.
Политика
Комитеты Совфеда рекомендовали снять Чайку с должности генпрокурора
Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности рекомендовали палате освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора России.
Общество
ВОЗ предупредила о распространении коронавируса из Китая
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возможном распространении новой пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, в Китае и других странах.
Политика
Госдума одобрила законопроект о должности зампредседателя Совбеза РФ
Депутаты Госдумы на заседании во вторник приняли в первом чтении законопроект, вводящий должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, который был внесен президентом России Владимиром Путиным.
Происшествия