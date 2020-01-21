Финансы
РБКАкции ВТБ выросли на 3% после слов Костина о дивидендах за 2019 год
Обыкновенные акции ВТБ выросли на 3,14%, до ₽0,04953 по состоянию на 12:03 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. «Я бы хотел, чтобы по обыкновенным акциям акционеры получили столько же, сколько исходя из 50%-ной доли прибыли», — приводит слова Костина «Интерфакс».
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Армия и оружие
Издание Sohu: Россия преподала Западу урок в Керченском проливе
Журналисты китайского издания Sohu прокомментировали шаги России, направленные на защиту Керченского пролива.
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Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед»
Чемпион Англии "Манчестер Сити" одержал нелегкую победу над новичком элиты "Шеффилд Юнайтед" 1:0. "Сити", в стартовом составе которого не оказалось Серхио Агуэро, столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны "клинков".
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Объявлен новый состав российского правительства
Вечером вторника, 21 января президент РФ Владимир Путин озвучил состав нового российского правительства.
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Как изменился состав экономического блока правительства
Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, в обновлённом составе правительство должно запустить новый инвестиционный цикл и создать условия для роста экономики.
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Израиль оценил роль СССР в победе над нацизмом
Израиль признает ведущую роль СССР в победе над нацизмом.
Спорт
Горячкина проиграла в девятой партии на чемпионате по шахматам
По итогу матча счет сравнялся — 4,5:4,5. Напомним, после шести партий, сыгранных в Шанхае, чемпионат мира «переехал» во Владивосток.
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Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»
Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
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Власти и «Газпром» обсудили возможность газификации Забайкалья
Вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер обсудил с представителями «Газпром газораспределение Дальний Восток» и «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» вопрос газификации региона.
Здоровье
Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода
Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
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Матыцин стал новым министром спорта РФ
Президент России подписал указ о назначении Матыцина на пост министра спорта РФ.
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УАЗ представил семейное авто на базе УАЗ «Профи»
УАЗ представил показал грузопассажирскую модификацию фургона на базе УАЗ «Профи».
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Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
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Мишустин представил новый состав Правительства
13 человек из прежнего кабинета министров остались не у дел Новоизбранный председатель Правительства России Михаил Мишустин определился с кандидатурами на посты своих заместителей и министров, сообщает "РИА Новости".
Общество
Защита россиянина Винника пожаловалась на Грецию в ООН
Защита россиянина Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США, пожаловалась в ООН на Грецию в связи с нарушением прав человека.
Общество
Шторм «Глория» обрушился на восток Испании
Сильный шторм, получивший название «Глория», 19 января принес ураганные ветры, проливные дожди и снегопады на восточное побережье Испании.
Политика
Генсек ООН просит Совбез поддержать итоги саммита по Ливии
Поддержка Советом Безопасности ООН берлинской конференции по Ливии является важным условием ее результативности, 21 января заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции после закрытых консультаций Совбеза по Ливии.
Футбол
Адвокат Мамаева подал кассационные жалобы на решение суда
Гаджеты
Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT появились в продаже
Политика
Путин назначил новое правительство
Президент России Владимир Путин изменил структуру правительства и назначил его новый состав.
Общество
Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
Экономика
Минэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин
С идеей продавать «красивые» госномера через аукционы в Минэкономразвития выступили в ноябре 2018 года.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Общество
Оператор «Северного потока-2» прокомментировал газовую директиву ЕС
Трубопровод "Северный поток-2" соответствует требованиям для исключения его из правил обновленной Газовой директивы ЕС в Германии, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
Финансы
Евро не поднимается выше 68 рублей
Евро не поднимается выше 68 рублей Курс валют на сегодня.
Общество
Пресс-секретарь завода в Полярном объяснила слова о «тварях пиндосовских»
Ранее Попова в комментарии к материалу издания «СеверПост» назвала журналистов «тварями пиндосовскими» и отметила, что «таких бойцов «демократии» и свободы слова очень любят спонсировать наши «западные» друзья».
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала снимки с Меладзе из Италии
В личном блоге в Instagram Вера Брежнева опубликовала сразу несколько снимков с отдыха в Италии, где она находится с Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой.
Энергетика