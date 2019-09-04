Акции ВТБ днем в среду выросли в цене после известий, что банк планирует вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли. На Московской бирже к 12:08 акции ВТБ выросли до 0,0408 рубля (+4,1%) - это уровень почти месячной давности, при объеме торгов 0,586 млрд рублей.

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