Финансы
КоммерсантъАкции ВТБ выросли на дивидендах
Андрей Костин подтвердил выплаты в размере 50% от чистой прибыли банка Акции ВТБ на Московской бирже резко выросли после того, как глава второго по величине активов российского банка Андрей Костин подтвердил, что ВТБ планирует направить на дивиденды за 2019 год 50% от чистой прибыли.
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Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
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Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным
С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
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В Госдуме предложили запретить иностранное гражданство для прокуроров
Норму о запрете на иностранное гражданство необходимо распространять и на прокуроров, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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В центре Калуги похожие на волков звери загнали мужчину на дерево
На набережную, откуда звонил загнанный животными на дерево мужчина, наряд все-таки выслали, но никаких стай волков или собак не обнаружили.
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Ранее «Регион Online» писал, что в Нижегородской области семья умирает от редкой патологии Фабри.
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У машины появились новые боковые зеркала с повторителями поворотов, а бамперы теперь окрашены в цвет кузова даже у седанов в базовой комплектации.
Технологии
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В сети появилась информация, как будет выглядеть обновленная версия операционной системы Windows 10.
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Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
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Кокорин оформил хет-трик за «Зенит» в первом тайме товарищеского матча
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Энистон прокомментировала слухи о воссоединении с Питтом
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