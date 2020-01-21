Финансы

КоммерсантъКоммерсантъАкции ВТБ выросли на дивидендах

Андрей Костин подтвердил выплаты в размере 50% от чистой прибыли банка Акции ВТБ на Московской бирже резко выросли после того, как глава второго по величине активов российского банка Андрей Костин подтвердил, что ВТБ планирует направить на дивиденды за 2019 год 50% от чистой прибыли.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Акции ВТБ на Мосбирже выросли почти на 4,7% на фоне новостей о дивидендах

ТАСС05:01

Акции ВТБ выросли на 3% после слов Костина о дивидендах за 2019 год

РБК04:13

Костин назвал возможный уровень дивидендов ВТБ за прошлый год

Ведомости04:37

Акции ВТБ выросли на дивидендах

Коммерсантъ07:14

Костин: ВТБ пока не имеет конкретной программы или планов по привлечению капитала первого уровня

Финмаркет05:12

Акции ВТБ растут на новостях о дивидендах

Finam.Ru04:28

Костин: ВТБ планирует дивиденды за 2019 год в 50% чистой прибыли

ПРАЙМ04:51
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:28, Ашберн
Политика

Медведев отписался от официального аккаунта правительства в Instagram

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев отписался от официального аккаунта правительства РФ в социальной сети Instagram.
ТАСС 08:18
Музыка

Эминем побил собственный рекорд скорости читки

ИА InterMedia 08:05
Политика

Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО

Известия 07:38
Политика

Назван срок принятия законопроекта о поправке в Конституцию

Закон о поправке в Конституцию примут в весеннюю сессию, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, который также является сопредседателем рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок.
Взгляд.ру 08:17
Происшествия

Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

Замначальника Генштаба ВС России Халила Арсланова обвиняют в двух эпизодах мошенничества, общий ущерб от которых оценивается примерно в 6,7 млрд рублей, сообщают СМИ.
Газета.Ru 08:03
Общество

Мединский покинет пост министра культуры

Владимир Мединский, возглавлявший Министерство культуры с 2012 года, покинет свой пост.
News.ru 08:11
Энергетика

Белоруссия закупила нефть у Норвегии

Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
Телеканал 360° вчера в 16:43
Космос

Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК «Энергия»

Накануне.Ru 00:37
Биатлон

Анфиса Резцова раскритиковала тренеров сборной России по биатлону

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова негативно высказалась о работе тренеров сборной России по биатлону.
Pravda.Ru 06:48
Политика

Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума

Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
РБК 06:35
Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК 18 января в 02:23
Авто

Названа стоимость спецверсии «УАЗ Патриот» Antarctic Edition

Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition оснастят 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. и крутящим моментом 235 Нм.
Автоновости дня вчера в 07:27
Авто

В Mitsubishi рассказали о новинках на 2020 год для России

В 2020 году японский концерн Mitsubishi представит на рынке РФ рестайлинговый паркетник ASX и модернизированный внедорожник Pajero Sport.
Новые автомобили 08:03
Кино

«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката

News.ru 19 января в 15:24
Происшествия

В Томской области в результате пожара в поселке погибли 11 человек

В результате пожара в здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области погибли 11 человек, рассказали «Интерфаксу» в МЧС.
Коммерсантъ вчера в 22:35
Общество

Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Туапсинские вести вчера в 03:19
Политика

Российские десантные вертолётоносцы заложат к 9 мая

Два универсальных десантных вертолётоносца будут заложены в России к 9 мая 2020 года.
RT на русском 07:06
Происшествия

В ДТП с грузовиком и скорой помощью в Марий Эл погибли три человека

РБК 05:10
Шоу-бизнес

Телегин отдаст Пелагее особняк за 75 миллионов

При разводе с хоккеистом Иваном Телегиным певица Пелагея получит дом за 75 миллионов рублей, расположенный в элитном поселке под Москвой.
ТВ Центр 07:09
Политика

Шойгу и Борисов сохранят посты в новом правительстве

Исполняющий обязанности вице-премьера по ОПК 63-летний Юрий Борисов сохранит свой пост в новом правительстве.
РБК 06:47
Наука

Учёные выяснили причину внезапного инфаркта

Американские учёные из Йельского университета заявили, что одной из главных причин внезапного инфаркта является воздействие ультрамелких частиц, которые часто встречаются в загрязненном воздухе.
Профиль 02:03
Шоу-бизнес

Бузова поставила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова установила рекорд по количеству подписчиков в российском сегменте социальной сети Instagram.
News.ru 08:23
Происшествия

В Дагестане мошенники продавали пост мэра за десять миллионов рублей

Задержаны мошенники, пытавшиеся продать пост мэра одного из городов в Дагестане за 10 миллионов рублей, сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 05:10
Происшествия

Пассажир вынужденно севшего в Казани самолета умер

Казанский репортер 01:22
Общество

Женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе

РИА Новости 07:22
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Коммерсантъ 06:37
Общество

Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке

Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
РБК 02:54
Транспорт

«Проездной на час» появится в Петербурге из-за транспортной реформы

В Петербурге после окончания транспортной реформы появится "проездной на час".
Питерские заметки 05:57
Армия и оружие

В ДНР выстрелом в спину убили замкомандующего спецназом МВД

Lenta.ru вчера в 22:17
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa вчера в 08:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное