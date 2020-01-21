Финансы
КоммерсантъАкции ВТБ выросли на дивидендах
Андрей Костин подтвердил выплаты в размере 50% от чистой прибыли банка Акции ВТБ на Московской бирже резко выросли после того, как глава второго по величине активов российского банка Андрей Костин подтвердил, что ВТБ планирует направить на дивиденды за 2019 год 50% от чистой прибыли.
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Американские учёные из Йельского университета заявили, что одной из главных причин внезапного инфаркта является воздействие ультрамелких частиц, которые часто встречаются в загрязненном воздухе.
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Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке
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В Петербурге после окончания транспортной реформы появится "проездной на час".
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В ДНР выстрелом в спину убили замкомандующего спецназом МВД
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