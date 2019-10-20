Экономика
Банки.руАкции «Яндекса» дорожают после падения на 20%
Акции "Яндекса" резко поднялись в цене, после того как депутат Госдумы Антон Горелкин опубликовал в своем телеграм-канале отзыв правительства на инициативу ограничить долю иностранцев в значимых интернет-компаниях.
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Правительство поддержало «Душителя интернета»: как «законопроект Горелкина» обрушил акции Яндекса
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«Происходит абсолютная несусветная глупость». Глава «Яндекса» — о регуляторных инициативах
Деловой квартал (Екатеринбург)вчера в 12:53
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Политика
Восстановлением Донбасса займется популярный кавээнщик
Украинский комик и бывший участник Клуба веселых и находчивых (КВН) Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Lenta.ru 09:14
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Фигуристка Щербакова побила рекорд Трусовой в женском катании
Спортсменка побила рекорд своей соотечественницы Александры Трусовой, которая ранее набрала 16,41 за каскад четверной тулуп+тройной тулуп.
Pravda.Ru 09:13
Политика
Хиллари Клинтон в грубой форме высмеяла письмо Трампа Эрдогану
Бывшая соперница Трампа на выборах выложила в Twitter "письмо Кеннеди Хрущеву", написанное с использованием грубой лексики якобы в разгар Карибского кризиса.
Газета.Ru 07:10
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 04:19
Армия и оружие
Курды забросали военных США помидорами и камнями
Жители сирийского города Камышлы закидали камнями и помидорами колонну американских военных, которые покидали территорию Сирии.
News.ru 09:38
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У Анастасии Заворотнюк с супругой гостил Владимир Зеленский
Актриса поддерживает дружеские отношения с нынешним президентом Украины. Политик с супругой неоднократно гостили у Заворотнюк.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:37
Политика
Россия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети
Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.
Lenta.ru 09:00
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
РИА Новости 07:10
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета 06:28
Политика
Эрдоган предпримет «необходимые шаги» по Сирии после встречи с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен предпринять необходимые шаги по ситуации на севере Сирии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
DP.RU 06:52
Армия и оружие
На границе Ростовской области с Украиной замечена военная техника
В жилых районах у пункта пропуска «Новоазовск» под Таганрогом на украинской границе наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обнаружили военную технику.
161.ru 08:32
Политика
Кадыров пообещал навести порядок в Сирии
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия наведет порядок в Сирии.
Lenta.ru вчера в 15:44
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".
РИА Новости 08:09
Экономика
В ФНПР прокомментировали данные о массовых сокращениях в 2020 году
В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) в понедельник, 21 октября прокомментировали сообщения о грядущих сокращениях в 2020 году.
Известия 05:49
Происшествия
СК проверит гибель задержанного в отделении в Калининграде от ожогов
В Калининграде в отделе полиции 36-летний задержанный сорвал батарею и умер от ожогов кипятком, сообщает региональное управление Следственного комитета.
РБК 09:29
Политика
В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист
Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
Lenta.ru 05:50
Происшествия
В подъезде дома в Якутске нашли брошенного ребенка
Полиция нашла в подъезде жилого дома в Якутске полуторагодовалого ребенка без родителей.
Известия 05:49
Общество
В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки
Студия "Квартал 95" считает, что хор имени Веревки незаслуженно подвергается информационной атаке на Украине после их совместной песни о поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
РИА Новости 07:36
Здоровье
Организм жителя США начал самостоятельно вырабатывать пиво
У жителя США был диагностирован так называемый «синдром автоброжения», из-за которого организм человека способен самостоятельно вырабатывать алкоголь, сообщили специалисты Университета Ричмонда.
ФАН 06:16
Экономика
Китай впервые обошел США по числу богатейших людей
По результату первого полугодия 2019 года в 10% самых богатых людей мира попали 100 миллионов китайцев и 99 миллионов американцев.
Дождь 08:42
Армия и оружие
В Литву прибыла тяжелая военная техника США
Колонны военной техники следуют по основным дорогам северной и восточной частей страны в сопровождении экипажей военной полиции Литвы, а тяжелая военная техника перевозится по железной дороге.
Sputnik Литва 06:50
Политика
Президенты России и Египта обсудят возобновление авиасообщения
Известия вчера в 17:42
Хоккей
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:22
Авто
Жителю Новосибирской области насчитали 273 тысячи налога за Bentley
Жителю Новосибирской области начислили транспортный налог за Bentley Bentayga 2016 года в размере 273 тысяч рублей, сообщили в региональном УФНС.
РИА Новости 08:20
Шоу-бизнес
Тимати показал выписку сына и возлюбленной из роддома
Известный рэпер и предприниматель Тимати на днях, 16 октября, стал отцом во второй раз . Его невеста Анастасия Решетова родила сына.
Летидор 02:37
Общество
Минстрой оградит застройщиков от «потребительского терроризма»
Ранее Стасишин сообщал, что на рассмотрение в Госдуму будут внесены поправки в закон о долевом строительстве, касающиеся деятельности банков.
Интерфакс 06:25