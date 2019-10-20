Акции "Яндекса" резко поднялись в цене, после того как депутат Госдумы Антон Горелкин опубликовал в своем телеграм-канале отзыв правительства на инициативу ограничить долю иностранцев в значимых интернет-компаниях.

Акции «Яндекса» дорожают после падения на 20%

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