Экономика

Банки.руБанки.руАкции «Яндекса» дорожают после падения на 20%

Акции "Яндекса" резко поднялись в цене, после того как депутат Госдумы Антон Горелкин опубликовал в своем телеграм-канале отзыв правительства на инициативу ограничить долю иностранцев в значимых интернет-компаниях.
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«Происходит абсолютная несусветная глупость». Глава «Яндекса» — о регуляторных инициативах

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В жилых районах у пункта пропуска «Новоазовск» под Таганрогом на украинской границе наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обнаружили военную технику.
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Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
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Минстрой оградит застройщиков от «потребительского терроризма»

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