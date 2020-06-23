Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнАкции «Яндекса» достигли исторического максимума

Рост связан с объявлением о налоговом маневре для IT-отрасли Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли на 6,22%, до 3444,8 рублей, пишет РБК. Такой результат был зафиксирован на 18:07 мск Отмечается, что рост связан с объявлением президентом Владимиром Путиным о налоговом маневре для IT-отрасли.
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Подробнее о событии

Аналитики не стали пока относить «Яндекс» и Mail.ru к бенефициарам налогового маневра в IT

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Путин помог акциям «Яндекса» взлететь

Lenta.ruвчера в 12:35

Акции «Яндекса» на Мосбирже обновили исторический максимум

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News.ruвчера в 11:46

Акции «Яндекса» подскочили до исторического максимума

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Акции российских IT-компаний выросли на фоне объявления Путиным налогового маневра

Коммерсантъвчера в 12:33

Акции «Яндекса» достигли исторического максимума, превысив ₽3400

РБКвчера в 11:19
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REGNUM вчера в 14:50
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Общество

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