Рост связан с объявлением о налоговом маневре для IT-отрасли Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли на 6,22%, до 3444,8 рублей, пишет РБК. Такой результат был зафиксирован на 18:07 мск Отмечается, что рост связан с объявлением президентом Владимиром Путиным о налоговом маневре для IT-отрасли.

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Общество Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости". 161

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