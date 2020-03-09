Акции высокотехнологичных российских компаний, имеющих листинг на американских биржах NASDAQ и NYSE, обвалились при открытии торгов в понедельник. Акции "Яндекса" на NASDAQ рухнули на 14,8%, капитализация телеком-оператора VEON (владеет российским ПАО "Вымпелком") снизилась на 17,5%.

с чего всё началось

Акции "Яндекса" на NASDAQ рухнули на 14,8%, капитализация телеком-оператора VEON (владеет российским ПАО "Вымпелком") снизилась на 17,5%. Американские депозитарные расписки на акции МТС на NYSE упали на 12,4%.

Акции «Яндекса» и VEON обвалились на американских биржах

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