Экономика
ИнтерфаксАкции «Яндекса» и VEON обвалились на американских биржах
Акции "Яндекса" на NASDAQ рухнули на 14,8%, капитализация телеком-оператора VEON (владеет российским ПАО "Вымпелком") снизилась на 17,5%. Американские депозитарные расписки на акции МТС на NYSE упали на 12,4%.
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с чего всё началось
Акции высокотехнологичных российских компаний, имеющих листинг на американских биржах NASDAQ и NYSE, обвалились при открытии торгов в понедельник. Акции "Яндекса" на NASDAQ рухнули на 14,8%, капитализация телеком-оператора VEON (владеет российским ПАО "Вымпелком") снизилась на 17,5%.Интерфакс11:19
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