Экономика
ИнтерфаксАкции «Яндекса» и VEON обвалились на американских биржах
Акции высокотехнологичных российских компаний, имеющих листинг на американских биржах NASDAQ и NYSE, обвалились при открытии торгов в понедельник. Акции "Яндекса" на NASDAQ рухнули на 14,8%, капитализация телеком-оператора VEON (владеет российским ПАО "Вымпелком") снизилась на 17,5%.
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Футбол
Тедеско: «Спартак» не заслужил поражения в матче с «Краснодаром»
Футболисты московского "Спартака" в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" не заслужили поражения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
Авто
Почему минивэн LADA Kalina не пошел в серию
По данным портала NJCAR.RU, первая презентация минивэна Lada Kalina (ВАЗ-1120) прошла в рамках автосалона в Тольятти в 2002 году.
Общество
Вступил в силу новый формат полисов ОСАГО и КАСКО
В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 8 марта, вступил в силу новый формат полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Экономика
В России подорожают автомобили
Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в России из-за падения рынка нефти.
Экономика
Доллар подорожал до 74 рублей на фоне обвала нефти
На фоне обвала цен на нефть и курса рубля, Банк России объявил о прекращении закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 30 дней.
Экономика
Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
Происшествия
В Италии начались протесты в тюрьмах из-за COVID-19
В итальянских тюрьмах начались акции протеста из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне
Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.
Политика
В Гааге начались судебные слушания по делу MH17
Сегодня, 9 марта, в Гааге начинаются судебные слушания по делу о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который выполнял рейс MH17.
Кино
Вышел финальный трейлер «Чёрной вдовы»
Кинокомпания Marvel выпустила финальный трейлер предстоящего супергеройского фильма "Черная Вдова".
Армия и оружие
«Буки» в Сирии сбили 20 беспилотников Турции
Сирийские системы провтивовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 турецких беспилотников. Об этом в Twitter сообщил военный обозреватель Syrian MC.
Происшествия
Mash: задержан подозреваемый в убийстве подростка в Петербурге
Общество
ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных стран, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Экономика
Степан Демура: «Через полгода рубль уйдет в небеса»
Полагаю, что нынешнее падение курса рубля и цены на нефть продолжится в течение одной-двух недель, затем произойдёт коррекция на полгода.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
Политика
Обвиняемый в убийстве летчика Филипова обратился к России
Сирийский боевик Тарек Сохта, заочно арестованный по обвинению в убийстве российского летчика Романа Филипова, обратился к России с просьбой снять с него обвинения.
Политика
Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом
Здоровье
Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день
В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
Общество
В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
Общество
В Германии два человека погибли от коронавируса
«Германия сообщает о первых двух случаях смерти от коронавируса», — пишет агентство.
Футбол
Гол Дьякова спас «Спартак-2» от поражения в матче с «Текстильщиком»
В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги ивановский «Текстильщик» сыграл вничью с московским «Спартаком-2» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Иваново на стадионе «Текстильщик».
Музыка