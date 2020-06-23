Экономика

ТАССТАССАкции «Яндекса» на Мосбирже обновили исторический максимум

Стоимость акций "Яндекса" в ходе торгов Московской биржи обновила исторический максимум. По данным торговой площадки на 18:07 мск, ценные бумаги компании росли на 5,9% и в моменте достигали отметки в 3 тыс. 444,8 руб. за акцию.
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Аналитики не стали пока относить «Яндекс» и Mail.ru к бенефициарам налогового маневра в IT

Интерфаксвчера в 13:58

Акции «Яндекса» подскочили до исторического максимума

Известиявчера в 11:39

Акции российских IT-компаний выросли на фоне объявления Путиным налогового маневра

Коммерсантъвчера в 12:33

Акции IT-компаний начали расти после объявления о снижении налогов

News.ruвчера в 11:46

Путин помог акциям «Яндекса» взлететь

Lenta.ruвчера в 12:35

Акции «Яндекса» на Мосбирже обновили исторический максимум

ТАССвчера в 11:24

Акции «Яндекса» достигли исторического максимума, превысив ₽3400

РБКвчера в 11:19
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
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Общество

В Москве начался парад Победы

На Красной площади в Москве начался парад, посвящённый 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 03:01
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Шоу-бизнес

Пугачева ожидает пополнение в семье

Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости 22 июня в 20:00
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Политика

Иностранные лидеры прибывают в Москву на парад Победы

Как заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле с понимание относятся к тому, что некоторые приглашенные лидеры государств не смогут прибыть на парад из-за вызванных коронавирусом ограничений.
ТАСС вчера в 15:15
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Культура

О закрытии своего шоу высказалась Елена Степаненко

Live24 вчера в 08:40
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
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Здоровье

Снят запрет на плановую госпитализацию в Петербурге

В Петербурге отменяют временный запрет на посещение поликлиник и плановую госпитализацию и диспансеризацию населения.
Московский Комсомолец вчера в 14:54
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Политика

Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости вчера в 14:54
2,4K
Общество

Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет

Известия вчера в 12:34
4,7K
Общество

Депутаты МГД потребовали от Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию

Депутаты Мосгордумы потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы вчера в 15:05
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Здоровье

В Челябинской области за сутки умерло четверо больных коронавирусом

С начала пандемии умерло 125 человек, четверо из которых — в минувшие сутки.
Pchela.News 02:19
49
Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
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Экономика

Банки не собираются вводить комиссии за переводы в банкоматах

22 июня 2020 года стало известно, что банки не планируют вводить комиссии за переводы, осуществлённые через банкомат, как это сделало ПАО «Сбербанк России».
Саминвестор 22 июня в 23:49
4,2K
Общество

Путин поручил повысить налоги для богатых

Как объявил Путин, ставка налога для таких плательщиков составит 15% вместо нынешних 13%.
Замана вчера в 13:48
2,5K
Технологии

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
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Кино

Самый популярный турецкий сериал сделал финал

Напомним, что Бурак Озчивит — турецкий актёр и манекенщик. Бурак Озчивит родился 24 декабря 1984 года в Стамбуле.
Rusturkey.com 00:07
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели блогера Насти Тропицель

В Сети опубликована видеозапись с места ДТП, в котором погибла 18-летняя блогер Настя Тропицель, разбившаяся на мотоцикле.
Взгляд.ру 21 июня в 11:39
2,3K
Культура

На Мамаевом кургане прошла репетиция концерта Победы

Специально для «Концерта Победы» на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование.
НовостиВолгограда.ру вчера в 19:24
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Политика

Путин прокомментировал выход республик из состава СССР

Президент России Владимир Путин прокомментировал процесс выхода республик из состава Союза Советских Социалистических Республик на рубеже 80-90-х годов прошлого века.
Городовой вчера в 07:40
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Экономика

Губернатор Морозов: резкого увеличения тарифов ЖКХ в Ульяновской области не будет

Сергей Морозов заявил во вторник, 23 июня, о том, что руководство Ульяновской области не должно допустить резкого роста с 1 июля тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Ульяновск.Экспресс вчера в 10:18
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Общество

В Донецке начался военный парад в честь 75-летия Победы

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начался в Донецке, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:16
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Происшествия

В Чечне мать эксгумированной Мадины Умаевой извинилась перед Кадыровым

На собрании в мэрии Гудермеса Кадыров объявил результаты вскрытия тела Умаевой.
RuNews24.ru 01:38
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Шоу-бизнес

Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной

Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
Дни24 22 июня в 06:58
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Шоу-бизнес

Павла Прилучного подозревают в романе с Мирославой Карпович

OAnews вчера в 07:45
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Здоровье

Доктор Мясников рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни.
Lenta.ru 22 июня в 13:30
22
Финансы

Россияне начали возвращать валюту в банки

Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
РБК 00:00
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Кино

Опубликован трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

Газета.Ru 01:32
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Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС 22 июня в 14:22
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Политика

Владимир Путин обратился к россиянам

Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости вчера в 10:51
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Политика

Нидерланды решили расследовать причастность Украины к крушению MH17

Life.ru вчера в 08:15
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