Экономика
ТАССАкции «Яндекса» на Мосбирже обновили исторический максимум
Стоимость акций "Яндекса" в ходе торгов Московской биржи обновила исторический максимум. По данным торговой площадки на 18:07 мск, ценные бумаги компании росли на 5,9% и в моменте достигали отметки в 3 тыс. 444,8 руб. за акцию.
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Акции российских IT-компаний выросли на фоне объявления Путиным налогового маневра
Коммерсантъвчера в 12:33
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Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Общество
В Москве начался парад Победы
На Красной площади в Москве начался парад, посвящённый 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 03:01
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости 22 июня в 20:00
Политика
Иностранные лидеры прибывают в Москву на парад Победы
Как заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле с понимание относятся к тому, что некоторые приглашенные лидеры государств не смогут прибыть на парад из-за вызванных коронавирусом ограничений.
ТАСС вчера в 15:15
Культура
О закрытии своего шоу высказалась Елена Степаненко
Live24 вчера в 08:40
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
Здоровье
Снят запрет на плановую госпитализацию в Петербурге
В Петербурге отменяют временный запрет на посещение поликлиник и плановую госпитализацию и диспансеризацию населения.
Московский Комсомолец вчера в 14:54
Политика
Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости вчера в 14:54
Общество
Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет
Известия вчера в 12:34
Общество
Депутаты МГД потребовали от Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию
Депутаты Мосгордумы потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы вчера в 15:05
Здоровье
В Челябинской области за сутки умерло четверо больных коронавирусом
С начала пандемии умерло 125 человек, четверо из которых — в минувшие сутки.
Pchela.News 02:19
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
Экономика
Банки не собираются вводить комиссии за переводы в банкоматах
22 июня 2020 года стало известно, что банки не планируют вводить комиссии за переводы, осуществлённые через банкомат, как это сделало ПАО «Сбербанк России».
Саминвестор 22 июня в 23:49
Общество
Путин поручил повысить налоги для богатых
Как объявил Путин, ставка налога для таких плательщиков составит 15% вместо нынешних 13%.
Замана вчера в 13:48
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Кино
Самый популярный турецкий сериал сделал финал
Напомним, что Бурак Озчивит — турецкий актёр и манекенщик. Бурак Озчивит родился 24 декабря 1984 года в Стамбуле.
Rusturkey.com 00:07
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели блогера Насти Тропицель
В Сети опубликована видеозапись с места ДТП, в котором погибла 18-летняя блогер Настя Тропицель, разбившаяся на мотоцикле.
Взгляд.ру 21 июня в 11:39
Культура
На Мамаевом кургане прошла репетиция концерта Победы
Специально для «Концерта Победы» на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование.
НовостиВолгограда.ру вчера в 19:24
Политика
Путин прокомментировал выход республик из состава СССР
Президент России Владимир Путин прокомментировал процесс выхода республик из состава Союза Советских Социалистических Республик на рубеже 80-90-х годов прошлого века.
Городовой вчера в 07:40
Экономика
Губернатор Морозов: резкого увеличения тарифов ЖКХ в Ульяновской области не будет
Сергей Морозов заявил во вторник, 23 июня, о том, что руководство Ульяновской области не должно допустить резкого роста с 1 июля тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Ульяновск.Экспресс вчера в 10:18
Общество
В Донецке начался военный парад в честь 75-летия Победы
Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начался в Донецке, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:16
Происшествия
В Чечне мать эксгумированной Мадины Умаевой извинилась перед Кадыровым
На собрании в мэрии Гудермеса Кадыров объявил результаты вскрытия тела Умаевой.
RuNews24.ru 01:38
Шоу-бизнес
Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной
Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
Дни24 22 июня в 06:58
Шоу-бизнес
Павла Прилучного подозревают в романе с Мирославой Карпович
OAnews вчера в 07:45
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни.
Lenta.ru 22 июня в 13:30
Финансы
Россияне начали возвращать валюту в банки
Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
РБК 00:00
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС 22 июня в 14:22
Политика
Владимир Путин обратился к россиянам
Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости вчера в 10:51
Политика
Нидерланды решили расследовать причастность Украины к крушению MH17
Life.ru вчера в 08:15