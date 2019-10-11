Экономика
RT на русскомАкции «Яндекса» упали более чем на 19%
Акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 18:23 снижаются на 19,81% — до 1 866,00 рублей за бумагу. При этом котировки компании на бирже Nasdaq по состоянию на 18:23 снижаются на 18,14%, до $29,11.
Читать в источнике
Оценить526
Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.
— Антон Горелкин, российский политикКоммерсантъ вчера в 13:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автор законопроекта о «значимых сайтах» не увидел проблем в падении акций «Яндекса»
Коммерсантъвчера в 13:21
Автор законопроекта о «значимых сайтах» прокомментировал падение котировок «Яндекса»
Rambler News Serviceвчера в 11:46
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 01:18, Вашингтон
Происшествия
Прощание с убитой в Саратове школьницей состоится 13 октября
Радио Комсомольская правда вчера в 08:41
Хоккей
Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс»
Газета.Ru вчера в 23:10
Политика
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости вчера в 16:35
Происшествия
В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Известия вчера в 13:06
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Армия и оружие
Создаваемая США ракета может лишить РФ возможности ответного удара
News.ru вчера в 10:53
Транспорт
Минтранс и МВД подготовят поправки в ПДД о самокатах и гироскутерах
МВД России и Министерство транспорта в течение двух недель подготовят проект поправок в правила дорожного движения об использовании электросамокатов и гироскутеров.
РБК вчера в 22:49
Политика
В США начали расследование в отношении адвоката Трампа
Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
Известия вчера в 23:19
Происшествия
Россияне поддержали возвращение смертной казни
80 процентов россиян поддерживают возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Lenta.ru 00:41
Авто
Компания Geely представила обновленный кроссовер Geely Emgrand X7
Китайский кроссовер Geely Vision X6 (в России известен как Geely Emgrand X7) пережил четвертый, самый масштабный рестайлинг в своей жизни.
Автоновости дня 10 октября в 04:17
Происшествия
Мать убийцы девятилетней девочки из Саратова похвалила сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаила Туватина назвала своего сына замечательным человеком.
Lenta.ru вчера в 17:19
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова подтвердила, что замужем за Тимати
В ближайшее время модель станет мамой. Поклонницы Анастасии Решетовой ждут не дождутся пополнения в звездном семействе.
Lisa.ru 10 октября в 14:00
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело вчера в 02:24
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM 00:10
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Ореанда-Новости 10 октября в 13:43
Политика
«Вертолеты России» обсудили в Китае новые поставки Ми-171А2 и «Ансат»
Холдинг "Вертолёты России" в рамках участия в Пятой международный вертолётной выставке в китайском Тяньцзине провел переговоры с китайскими партнерами по новым перспективным проектам на поставку вертолетов Ми-171А2 и "Ансат", заявил РИА Новости в субботу представитель холдинга.
РИА Новости 01:13
Экономика
В этом году Россия рекордно сэкономила
На сайте Министерства финансов сообщается о рекордно низком исполнении федерального бюджета за последние 10 лет, по итогам I-III кварталов 2019 года Расходы бюджета за период с января по сентябрь составили всего 12,05 триллиона рублей или 62,9% от уточненных параметров бюджета на весь 2019 год.
Новостной фронт вчера в 15:31
Наука
Ученые рассказали, какая опасность может скрываться в медленной ходьбе
Сбор информации на протяжении практически всей жизни участников эксперимента позволил выяснить, что те, у кого в раннем возрасте были низкий коэффициент интеллекта и слабые языковые способности и плохая моторика, в среднем возрасте имеют тенденцию к медленной ходьбе.
РИА Новости вчера в 21:01
Здоровье
Какие продукты должны быть в рационе каждой женщины
От питания зависит красота и женщин, и девушек.
Челнинские известия 00:28
Гаджеты
Microsoft анонсировала следующее крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft только что объявила, что следующее крупное полугодовое обновление её фирменной операционной системы Windows 10 будет называться Windows 10 November 2019 Update.
iXBT.com вчера в 05:42
Футбол
Малиновский принес сборной Украины уверенную победу над Литвой
Игра завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.
REGNUM 00:27
Происшествия
Россиянина осудили на 26 лет за убийство родителей в Лондоне
Суд Лондона приговорил россиянина Сергея Кудрявцева к 26 годам лишения свободы за убийство родителей. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 08:34
Кино
Актёр Роберт Форстер умер в США
Ранее News.ru сообщал, что в США в возрасте 80 лет умер американский актёр Сид Хэйг.
News.ru вчера в 23:54
Происшествия
В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту
Газета.Ru вчера в 10:32
Авто
Стартовало производство Nissan Juke нового поколения
На британском заводе Nissan в Сандерленде, после инвестиций в размере 122 млн долларов, стартовало производство кроссовера Juke нового поколения.
За рулем Кубань 10 октября в 10:13
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
РИА Биробиджан вчера в 20:00
Армия и оружие
ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии
Террористическая группировка "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за подрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии.
Российская газета вчера в 21:31
Кино
Marvel может снять женское супергеройское кино
Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.
Газета.Ru 10 октября в 02:55
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала заявление
Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда вчера в 11:53