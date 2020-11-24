Ранее предполагалось, что такой закон вступит в силу 1 июля 2020 г. Однако срок перенесли на 1 января 2021 г. в связи с пандемией коронавируса после обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину Ассоциации продавцов и производителей электроники РАТЭК.
Актер Павел Прилучный, который с травмами находится в московской больнице, восстанавливается после операции, подробную информацию о том, что с ним произошло, он планирует передать в правоохранительные органы.
Известный писатель, музыкант, редактор «Свободной Прессы» Захар Прилепин рассказал о том, как он видит творческую жизнь во время и после коронавируса, как выживать музыкантам и художникам, почему лучше петь, как алеуты, чем Гречка, что делать, чтобы в регионах появлялись новые левитаны и достоевские и есть ли перспективы у креативно-культурных кластеров.
"У рубля есть потенциал для укрепления к концу года с вероятным сохранением положительной динамики курса в дальнейшем до уровня 70-72 рубля к доллару исходя из фундаментальных показателей, если не будет сюрпризов на геополитическом фронте", - резюмируют в Credit Suisse.
Аналогичные исследования в актуальных ценах провели в 2012 году - стоимость астероида выросла до 87 трлн долларов (для сравнения - государственный долг США на тот момент составлял всего 15,5 трлн долларов; пятой части летающей где-то в космосе глыбы хватило бы на его покрытие).
Власти США приняли решение вести санкции против пяти структур, включая трех российских, за нарушение закона о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, Сирии и КНДР, говорится в заявлении госдепа.