Захар Прилепин: «Главное, чтобы ковид не сожрал культуру»

Известный писатель, музыкант, редактор «Свободной Прессы» Захар Прилепин рассказал о том, как он видит творческую жизнь во время и после коронавируса, как выживать музыкантам и художникам, почему лучше петь, как алеуты, чем Гречка, что делать, чтобы в регионах появлялись новые левитаны и достоевские и есть ли перспективы у креативно-культурных кластеров.