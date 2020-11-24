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ТАСС
ТАСС

Акции «Яндекса» на Мосбирже растут более чем на 5%

РБК
К 17:15 мск акции компании замедлили рост и находились на уровне 4 тыс. 920 руб. за бумагу (+5%). Ранее "Яндекс" возглавил рейтинг 50 лучших работодателей России по версии журнала Forbes.В источнике
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ТАСС

Акции «Яндекса» на Мосбирже растут более чем на 5%

ТАСС09:35
РБК

Доля крупнейшего миноритария в «Аэрофлоте» сократилась вдвое

РБК09:14
РЖД-Партнер

Акции Аэрофлота на Мосбирже растут более чем на 3%

РЖД-Партнер05:44
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Сроки по установке российского софта на смартфоны перенесут на 1 апреля

Ранее предполагалось, что такой закон вступит в силу 1 июля 2020 г. Однако срок перенесли на 1 января 2021 г. в связи с пандемией коронавируса после обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину Ассоциации продавцов и производителей электроники РАТЭК.
Ведомости04:15

ВМС США отвергли нарушение границы России эсминцем «Джон Маккейн»

Американский эсминец «Джон Маккейн» не нарушал водных границ России в Японском море, так как район инцидента не относится к российским внутренним водам, заявили в пресс-службе Седьмого флота ВМС США.
Ведомости07:15

Актер Павел Прилучный восстанавливается в больнице после операции

Актер Павел Прилучный, который с травмами находится в московской больнице, восстанавливается после операции, подробную информацию о том, что с ним произошло, он планирует передать в правоохранительные органы.
ТАСС07:17

Захар Прилепин: «Главное, чтобы ковид не сожрал культуру»

Известный писатель, музыкант, редактор «Свободной Прессы» Захар Прилепин рассказал о том, как он видит творческую жизнь во время и после коронавируса, как выживать музыкантам и художникам, почему лучше петь, как алеуты, чем Гречка, что делать, чтобы в регионах появлялись новые левитаны и достоевские и есть ли перспективы у креативно-культурных кластеров.
Свободная Прессавчера в 09:12

В Credit Suisse назвали временным ослабление рубля

"У рубля есть потенциал для укрепления к концу года с вероятным сохранением положительной динамики курса в дальнейшем до уровня 70-72 рубля к доллару исходя из фундаментальных показателей, если не будет сюрпризов на геополитическом фронте", - резюмируют в Credit Suisse.
ТАСС08:36

Ядерные двигатели и астероиды стоимостью в триллионы долларов: как покоряют космос сегодня

Аналогичные исследования в актуальных ценах провели в 2012 году - стоимость астероида выросла до 87 трлн долларов (для сравнения - государственный долг США на тот момент составлял всего 15,5 трлн долларов; пятой части летающей где-то в космосе глыбы хватило бы на его покрытие).
Kazanfirst.ru21 ноября в 00:27

США наложили санкции на 3 компании из РФ по закону об оружии массового поражения

Власти США приняли решение вести санкции против пяти структур, включая трех российских, за нарушение закона о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, Сирии и КНДР, говорится в заявлении госдепа.
Интерфакс09:40