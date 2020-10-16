В прокат вышел новый фильм Валерия Тодоровского «Гипноз»

В снятой по сценарию Любови Мульменко, одного из лучших авторов современности, картине "Гипноз", которая в прокате с 15 октября, Тодоровский словно возвращается к себе самому того периода, когда снимал "Любовника", "Качели", "Страну глухих" и другие работы, за которые мы, зрители, так любим его творчество.