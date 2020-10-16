«Яндекс» и TCS Group прекратили переговоры о покупке «Тинькофф Банка»
«Яндекс» и TCS Group Holding PLC («Тинькофф») прекращают переговоры о возможной покупке «Яндексом» 100% акционерного капитала «Тинькофф», — говорится в релизе. В компании пояснили, что данное решение было обоюдным и связано с невозможностью договориться об окончательных условиях сделки.В источнике
С чего всё началось
Сегодня в 10:02 на сайте
Лондонской фондовой биржи появилось опубликованное TCS Group заявление о «прекращении обсуждения» «возможной сделки» с «Яндексом».
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