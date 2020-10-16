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«Яндекс» и TCS Group прекратили переговоры о покупке «Тинькофф Банка»

«Яндекс» и TCS Group Holding PLC («Тинькофф») прекращают переговоры о возможной покупке «Яндексом» 100% акционерного капитала «Тинькофф», — говорится в релизе. В компании пояснили, что данное решение было обоюдным и связано с невозможностью договориться об окончательных условиях сделки.В источнике
С чего всё началось
Сегодня в 10:02 на сайте
 Лондонской фондовой биржи появилось опубликованное TCS Group заявление о «прекращении обсуждения» «возможной сделки» с «Яндексом».
БИЗНЕС Online06:55
Подробнее о событии
БИЗНЕС Online

«У „Яндекса“ не хватило кеша»: что расстроило дружбу Воложа и Тинькова против Грефа?

БИЗНЕС Online06:55
Finam.Ru

Сделки между «Яндексом» и TCS Group не будет

Finam.Ru05:17
РИА Новости

«Яндекс» объяснил провал переговоров с «Тинькофф»

РИА Новости06:08
РБК

Тиньков извинился перед сотрудниками за «дерганье» сделкой с «Яндексом»

РБК07:53
Forbes

Акции TCS Group упали на 5% на фоне развала сделки с «Яндексом»

Forbes06:21
BFM.ru

Почему сделка по продаже Тинькофф банка «Яндексу» провалилась?

BFM.ru05:54
ИА Красная Весна

Эксперт объяснил развал сделки «Яндекса» и «Тинькофф»

ИА Красная Весна08:08

Хирург заметил следы пластических операций на лице Ксении Бородиной

Челюстно-лицевой, пластический хирург, специалист с многолетним опытом Амжад Аль-Юсеф специально для 5-tv.ru сравнил снимки ведущей с ее нынешним обликом и нашел следы хирургического вмешательства.
Пятый канал06:07

МИД Нидерландов вызвал посла России из-за отказа от консультаций по MH17

Посла России Александра Шульгина вызвали в МИД Нидерландов из-за отказа России от участия в трехсторонних консультациях о крушении над Донбассом пассажирского самолета «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний» (рейс МН17) в 2014 г. Об этом министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сообщил нижней палате нидерландского парламента, передает De Telegraaf.
Ведомости00:08

Тиньков заявил, что сам решил разорвать сделку с «Яндексом»

Основной владелец TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") Олег Тиньков сообщил, что сам решил разорвать договоренности с "Яндексом", его не устроило поглощение интернет-компанией его группы.
Интерфакс06:58

Ефремов полностью компенсировал моральный вред старшему сыну погибшего в ДТП

Виталий Захаров получил миллион рублей Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов полностью выплатил компенсацию за моральный вред старшему сыну погибшего Сергея Захарова.
АМИТЕЛвчера в 08:27

Минус 150 долларов за 2 месяца. Почему дешевеет золото и чего от него ждать дальше?

Правда, долго рекорд не удержался, уже в сентябре на фоне новых мер поддержки экономики в США и неустойчивого положения самого доллара золото начало дешеветь, иногда все же вырываясь вперед.
Банки Сегодня08:35

Школы Петербурга могут избежать «дистанционки»

Санкт-Петербург, 16 октября 2020, 12:44 — REGNUM Стабильная для осени эпидемиологическая ситуация, малая доля заболевших COVID-19 школьников в разрезе с общим показателем по Санкт-Петербургу и строгие меры в школах позволяют городским властям не переводить все общеобразовательные учреждения Северной столицы на дистанционную форму обучения, пояснила 16 октября вице-губернатор Ирина Потехина.
REGNUM05:44

Губернатор Алтайского края назвал три основные задачи, которые стоят перед Минздравом

Виктор Томенко признал, что ситуация в крае "непростая" Обеспечение аптек лекарствами, увеличение мощностей для тестирования на коронавирус и решение кадрового вопроса в медучреждениях – это три основные задачи, которые стоят сегодня перед алтайским Минздравом.
АМИТЕЛ02:15

В прокат вышел новый фильм Валерия Тодоровского «Гипноз»

В снятой по сценарию Любови Мульменко, одного из лучших авторов современности, картине "Гипноз", которая в прокате с 15 октября, Тодоровский словно возвращается к себе самому того периода, когда снимал "Любовника", "Качели", "Страну глухих" и другие работы, за которые мы, зрители, так любим его творчество.
Российская газетавчера в 07:45

Источники The Guardian обвинили ФСБ в отравлении Навального

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального организовала вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, СЗКСиБТ), сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на источники.
Коммерсантъ08:57